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Є ризик повторити помилки минулого століття — Ющенко пояснив, чому не буває миру будь-якою ціною

22 серпня 2024 02:25
Чекарьова Марія - редактор
Віктор Ющенко пояснив, чому не буває миру будь-якою ціною та яке значення під час війни має спілкування між країнами
Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine
Чекарьова Марія - редактор

Під час війни країнам надважливо підтримувати спілкування та мати спільну думку. Якщо зараз не надати справедливу оцінку тому злу, яке творить режим Путіна й Росія загалом, можна повторити помилки 1938–1939-х років минулого століття.

Про це третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю для видання діаспори HromadaMeest розповів журналістці Уляні Бойчук.

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Ющенко зазначив, що у 1938–1939-х роках Гітлера намагалися задобрити, віддаючи йому шматки чужих територій. Третій президент України пригадав, що після Мюнхенської конференції Невілл Чемберлен, який тоді був прем'єр-міністром Великої Британії, прилетів до Лондона й казав британцям, що привіз їм мир, адже, якби не він і не рішення, яке він підтримав, вони сиділи б в окопах "за країну, яку мало хто навіть на карті може знайти", тобто за частину Чехії. На це Вінстон Черчіль сказав йому: "У тебе була можливість обрати між війною й ганьбою. Ти обрав ганьбу й у результаті отримаєш ганьбу та війну".

"Так почалася історія Другої світової війни. Хтось недочув, хтось не те сказав, хтось грав у "мир, труд, май" і мир будь-якою ціною. Не буває миру будь-якою ціною. Якщо ми сьогодні не знайдемо спільного берега в оцінці того зла, яке творить режим Путіна і Росія як така, можемо повторити помилки 1938–1939-х років минулого сторіччя..." — наголосив Ющенко.

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