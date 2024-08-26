Утренняя атака на Украину 26 августа — Кулеба обратился к союзникам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/Кулебы

После утреннего массированного удара по Украине 26 августа союзники могут принять два решения, которые помогут положить конец "российскому террору". В частности, следует согласовать дальнобойные удары Украины по всем законным военным целям на территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем X.

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Кулеба рассказал, что утром 26 августа Россия нанесла массированный удар по 15 областям Украины, который был направлен прежде всего на объекты критической гражданской инфраструктуры и энергосистемы. В результате ударов есть погибшие и ранены, а также повреждения объектов энергетики.

В то же время глава МИД сказал, что есть два решения, которые партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь Киеву "остановить российский террор".

"Во-первых, подтверждая дальние удары Украины по всем законным военным целям на территории России. Во-вторых, договориться об использовании возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", — заявил министр.

Он подчеркнул, что ни одно из этих решений не эскалационно, а наоборот — они будут сдерживать Россию, будут способствовать уменьшению террора и количества российских атак, а также их потерь.

"Действуйте сейчас, а не позже. Помогите нам спасти жизнь", — подытожил Кулеба.