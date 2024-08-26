Ранкова атака на Україну 26 серпня — Кулеба звернувся до союзників

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: facebook/Кулеби

Після ранкового масованого удару по Україні 26 серпня союзники можуть ухвалити два рішення, які допоможуть покласти край "російському терору". Зокрема, потрібно погодити далекобійні удари України по всіх законних військових цілях на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму X.

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Кулеба розповів, що вранці 26 серпня Росія завдала масованого удару по 15 областях України, який був спрямований насамперед на об’єкти критичної цивільної інфраструктури та енергосистеми. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, а також пошкодження об’єктів енергетики.

Водночас очільник МЗС сказав, що є два рішення, які партнери України могли б ухвалити, щоб допомогти Києву "зупинити російський терор".

"По-перше, підтверджуючи дальні удари України по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, домовитися про використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору", — заявив міністр.

Він наголосив, що жодне з цих рішень не є ескалаційним, а навпаки — вони будуть стримувати Росію, сприятимуть зменшенню терору та кількості російських атак, а також їхніх втрат.

"Дійте зараз, а не пізніше. Допоможіть нам врятувати життя", — підсумував Кулеба.