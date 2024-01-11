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Какую заработную плату получают украинские эмигранты в Польше

11 января 2024 09:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какую заработную плату получают украинские эмигранты в Польше
Работа на складе. Фото: Pexels
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине почти два года длится полномасштабная война, из-за чего почти миллион беженцев находятся в Польше. Подавляющее большинство из них уже устроились на работу и получают деньги за свой труд.

Какую зарплату получают украинцы в Польше сообщил аналитический центр международного агентства Gremi Personal.

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Так, беженцы из Украины часто получают меньшую заработную плату, чем те, кто приехал до полномасштабного вторжения.

Отмечается, что в 2023 году чаще как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3-4 тыс. злотых (28000-38000 грн), однако 49% беженцев задекларировали доход менее 3 тыс. злотых — среди довоенных мигрантов таких всего 21%.

Однако в Польше ежегодно происходит рост заработной платы беженцев, что является результатом рекордно низкого уровня безработицы в стране и повышением уровня минимальной заработной платы.

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Образование украинских беженцев, работающих в Польше. Фото: Gremi Personal

Согласно опросу, средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, в период между 2019 и 2022 годами выросла примерно на 38%, а между 2022 и 2023 годами — на 6%. Средняя уже налогооблагаемая заработная плата достигает около 33 тыс. грн.

Также известно, что довоенные мигранты в основном работали на профессиях, требующих специальной квалификации, но не высшего образования — сварщики, токари, электрики и т.д.

В то же время беженцы, которые прибыли в Польшу и устроились на работу — в среднем люди с относительно высоким образованием. Однако подавляющее большинство из них выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.

Напомним, что сетью ширится очередной фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложна.

Также мы писали, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать дальше в страну.

Польша
работа
беженцы
война в Украине
эмиграция

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