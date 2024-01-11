Яку заробітну плату отримують українські емігранти в Польщі

Робота на складі. Фото: Pexels

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна, через що майже мільйон біженців перебувають у Польщі. Переважна більшість з них вже влаштувалися на роботу та отримують гроші за свою працю.

Яку зарплату отримують українці у Польщі повідомив аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal.

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Так, біженці з України часто отримують меншу заробітну платню, аніж ті, хто приїхав до повномасштабного вторгнення.

Зазначається що у 2023 році найчастіше як українські біженці, так і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3-4 тис. злотих (28000-38000 грн), проте 49% біженців задекларували дохід менш як 3 тис. злотих — серед довоєнних мігрантів таких усього 21%.

Проте у Польщі щороку відбувається зростання заробітної плати біженців, що є наслідком рекордно низького рівня безробіття в країні та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

Освіта українських біженців, що працюють в Польщі. Фото: Gremi Personal

Згідно з опитуванням, середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, у період між 2019 і 2022 роками зросла приблизно на 38%, а між 2022 і 2023 роками — на 6%. Середня, вже оподаткована заробітна плата сягає близько 33 тис. грн.

Також відомо, що довоєнні мігранти здебільшого працювали на професіях, що вимагають спеціальної кваліфікації, але не вищої освіти — зварювальники, токарі, електрики тощо.

Водночас біженці, які прибули до Польщі і влаштувалися на роботу — в середньому люди з відносно високою освітою. Однак переважна більшість з них виконували просту роботу, яка не вимагала кваліфікації.

Нагадаємо, що мережею шириться черговий фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

Також ми писали, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.