Какие небоевые подразделения нуждаются в новобранцах — в ВСУ рассказали детали

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский инспектирует тактический операционный центр. Фото: Defence Express

В Вооруженных силах Украины рассказали о том, какие небоевые армейские подразделения нуждаются в новобранцах, ведь боевых подразделений в армии меньше тех, которые занимаются обеспечением армейцев.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 112-й отдельной бригады Сил ТрО Андрей Малик в эфире телемарафона во вторник 6 февраля.

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По словам спикера, сейчас все желающие присоединиться к войску могут в военкомате выбрать себе подразделение на выбор, связаться с его руководством и посмотреть, где навыки могут быть более полезными.

"Сегодня у ВСУ не хватает много профессий, которые являются гражданскими, тыловыми — подразделения требуют и бухгалтеров, и деловодов, и водителей, и медиков, и многих специальностей, которые не предполагают непосредственного участия в боевых действиях", — отметил Малик.

Напомним, ранее в полку НГУ "Азов" объявили о поиске танкиста, которому обещают высокую зарплату до 125 000 грн, а также надлежащие условия труда. Среди обязанностей работника – обслуживание и ремонт танка, транспортировка экипажа, умение ориентироваться и внимательность к локации. Также мы сообщали, какие вакансии в украинской армии наиболее популярны для рекрутов.