Які небойові підрозділи потребують новобранців — у ЗСУ розповіли деталі
В Збройних силах України розповіли про те, які небойові армійські підрозділи потребують новобранців, адже бойових підрозділів у війську менше за тих, які займаються забезпеченням армійців.
Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 112-Ї окремої бригади Сил ТрО Андрій Малик в етері телемарафону у вівторок 6 лютого.
Які небойові спеціальності потрібні у ЗСУ
За словами речника, наразі всі охочі долучитись до війська можуть у військкоматі обрати собі підрозділ на вибір, звʼязатися з його керівництвом і подивитися, де навички можуть бути більш корисними.
"Сьогодні в ЗСУ не вистачає багато професій, які є цивільними, тиловими — підрозділи вимагають і бухгалтерів, і діловодів, і водіїв, і медиків, і багато спеціальностей, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях", — зазначив Малик.
Нагадаємо, раніше в полку НГУ "Азов" оголосили пошук танкіста, якому обіцяють високу зарплату до 125 000 грн, а також належні умови праці. Серед обов'язків працівника — обслуговування та ремонт танка, транспортування екіпажу, вміння орієнтуватися та уважність до локації. Також ми повідомляли, які вакансії в українському війську найбільш популярні для рекрутів.
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