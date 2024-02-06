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Які небойові підрозділи потребують новобранців — у ЗСУ розповіли деталі

6 лютого 2024 17:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Які небойові підрозділи потребують новобранців — у ЗСУ розповіли деталі
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський інспектує тактичний операційний центр. Фото: Defence Express
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Збройних силах України розповіли про те, які небойові армійські підрозділи потребують новобранців, адже бойових підрозділів у війську менше за тих, які займаються забезпеченням армійців. 

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 112-Ї окремої бригади Сил ТрО Андрій Малик в етері телемарафону у вівторок 6 лютого.

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За словами речника, наразі всі охочі долучитись до війська можуть у військкоматі обрати собі підрозділ на вибір, звʼязатися з його керівництвом і подивитися, де навички можуть бути більш корисними.

"Сьогодні в ЗСУ не вистачає багато професій, які є цивільними, тиловими — підрозділи вимагають і бухгалтерів, і діловодів, і водіїв, і медиків, і багато спеціальностей, які не передбачають безпосередньої участі у бойових діях", — зазначив Малик.

Нагадаємо, раніше в полку НГУ "Азов" оголосили пошук танкіста, якому обіцяють високу зарплату до 125 000 грн, а також належні умови праці. Серед обов'язків працівника — обслуговування та ремонт танка, транспортування екіпажу, вміння орієнтуватися та уважність до локації. Також ми повідомляли, які вакансії в українському війську найбільш популярні для рекрутів. 

ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
спеціальність

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