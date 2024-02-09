Какие имена украинцы давали своим детям во второй половине 2023 года - самые редкие и популярные имена для детей

Малыш спит. Фото: Минюст

Министерство юстиции Украины поделилось подборкой имен, которыми в Украине чаще и реже называли малышей во II полугодии 2023 года. Среди самых уникальных — Ксавьер и Жива.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook в четверг, 8 февраля.

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Чаще всего при государственной регистрации рождения давали девочкам такие имена: Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София и Соломия.

Среди мальчиков, во второй половине прошлого года, популярными были Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай и Александр.

Реже всего девочек называли Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталоя, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания и Игната.

Кроме того, Украина во втором полугодии 2023 пополнилась на мальчиков с именами Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян и Ян.

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