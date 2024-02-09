Какие имена украинцы давали своим детям во второй половине 2023 года - самые редкие и популярные имена для детей

Какие имена украинцы давали своим детям во второй половине 2023 года — самые редкие вас удивят
Министерство юстиции Украины поделилось подборкой имен, которыми в Украине чаще и реже называли малышей во II полугодии 2023 года. Среди самых уникальных — Ксавьер и Жива.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook в четверг, 8 февраля.
Как украинцы называли детей в 2023 году
Чаще всего при государственной регистрации рождения давали девочкам такие имена: Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София и Соломия.
Среди мальчиков, во второй половине прошлого года, популярными были Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай и Александр.
Реже всего девочек называли Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталоя, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания и Игната.
Кроме того, Украина во втором полугодии 2023 пополнилась на мальчиков с именами Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян и Ян.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие имена жители Киева давали своим детям в 2023 году. Среди самых популярных — Соломия и Максим.
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