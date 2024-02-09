Які імена українці давали своїм дітям у другій половині 2023 року — найрідкісніші та найпопулярніші імена для дітей

Малюк спить. Фото: Мін'юст

Міністерство юстиції України поділилось добіркою імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у ІІ півріччі 2023 року. Серед найунікальніших — Ксав’єр та Жива.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

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Найчастіше при державній реєстрації народження давали дівчаткам такі імена: Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія та Соломія.

Серед хлопчиків, у другій половині минулого року, популярними були — Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола та Олександр.

Найрідше дівчаток називали Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія та Гната.

Крім того, Україна у другому півріччі 2023 року поповнилася на хлопчиків з іменами Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян та Ян.

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