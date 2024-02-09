Які імена українці давали своїм дітям у другій половині 2023 року — найрідкісніші та найпопулярніші імена для дітей

Які імена українці давали своїм дітям у другій половині 2023 року — найрідкісніші вас здивують
Міністерство юстиції України поділилось добіркою імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у ІІ півріччі 2023 року. Серед найунікальніших — Ксав’єр та Жива.
Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.
Як українці називали дітей у 2023 році
Найчастіше при державній реєстрації народження давали дівчаткам такі імена: Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія та Соломія.
Серед хлопчиків, у другій половині минулого року, популярними були — Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола та Олександр.
Найрідше дівчаток називали Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія та Гната.
Крім того, Україна у другому півріччі 2023 року поповнилася на хлопчиків з іменами Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян та Ян.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які імена мешканці Києва давали своїм дітям 2023 року. Серед найпопулярніших — Соломія та Максим.
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