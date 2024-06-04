При Зеленском упала экономика страны — опрос украинцев

Работник на заводе. Фото: УНИАН

Почти половина украинцев считает, что ситуация в украинской экономике за время президентства Владимира Зеленского сильно ухудшилась. В первую очередь украинцы это связывают с войной с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии во вторник, 4 июня.

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Однако в КМИС заявили, что, согласно опросу, проведенному 16-22 мая, 16,5% украинцев связывают это прежде всего с полномасштабным вторжением России, а 23% — с ошибочными действиями власти, тогда как 9% назвали обе причины.

Инфографика результатов опроса. Источник: КМИС

"После полномасштабного вторжения мы фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше ее оценивала, чем до вторжения", — отметили социологи.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% — до 25%, 2,1% — для близких к 10% и 1,5% — для показателей до 5%.

Также социологи отметили, что во время войны указанная формальная погрешность получает еще и определенное систематическое отклонение, однако, по их мнению, полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать настроения в обществе.

Всего было опрошено 1002 респондента, от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме жителей временно оккупированных регионов (с 2022 года), и выехавших из Украины в 2022 году.

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