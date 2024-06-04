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Як змінилася українська економіка за останні п'ять років, — опитування КМІС

4 червня 2024 15:18
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Ілля Рябінін
редактор
При Зеленському впала економіка країни — опитування українців
Працівник на заводі. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Майже половина українців вважає, що ситуація в українській економіці за часів президентства Володимира Зеленського сильно погіршилася. Насамперед українці це пов'язують із війною з Росією.

Про це свідчать результати опитування від Київського міжнародного інституту соціології у вівторок, 4 червня. 

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Проте, у КМІС заявили, що згідно з опитуванням, проведеним 16-22 травня, 16,5% українців пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням Росії, а 23% з помилковими діями влади, тоді як 9% назвали обидві причини.

економіка при зеленському
Інфографіка результатів опитування. Джерело: КМІС

"Після повномасштабного вторгнення ми фіксували парадоксальну ситуацію, коли об’єктивно ситуація в економіці стала однозначно гіршою, але громадськість краще її оцінювала, ніж до вторгнення", — зазначили соціологи.

За звичайних обставин, статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% — до 25%, 2,1% − для близьких до 10% та 1,5% − для показників до 5%.

Також соціологи зауважили, що за часів війни зазначена формальна похибка отримує ще й певне систематичне відхилення, проте на їхню думку, отримані результати все зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати настрої в суспільстві.

Загалом було опитано 1002 респонденти, від 18 років й старше, що мешкають у всіх регіонах України, крім мешканців тимчасово окупованих регіонів (з 2022 року), та тих, хто виїхав з України у 2022 році. 

Нагадаємо, раніше львів'яни в День захисту дітей поділилися думками щодо того, від кого потрібно захищати дітей.

Також Новини.LIVE опитали одеситів щодо їхньої думки про введення нового тарифу за надання електрики

Україна
Володимир Зеленський
економіка
війна в Україні
опитування
влада
президент

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