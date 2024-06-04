При Зеленському впала економіка країни — опитування українців

Працівник на заводі. Фото: УНІАН

Майже половина українців вважає, що ситуація в українській економіці за часів президентства Володимира Зеленського сильно погіршилася. Насамперед українці це пов'язують із війною з Росією.

Про це свідчать результати опитування від Київського міжнародного інституту соціології у вівторок, 4 червня.

Читайте також:

При Зеленському впала економіка

Проте, у КМІС заявили, що згідно з опитуванням, проведеним 16-22 травня, 16,5% українців пов’язують це насамперед із повномасштабним вторгненням Росії, а 23% з помилковими діями влади, тоді як 9% назвали обидві причини.

Інфографіка результатів опитування. Джерело: КМІС

"Після повномасштабного вторгнення ми фіксували парадоксальну ситуацію, коли об’єктивно ситуація в економіці стала однозначно гіршою, але громадськість краще її оцінювала, ніж до вторгнення", — зазначили соціологи.

За звичайних обставин, статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% — до 25%, 2,1% − для близьких до 10% та 1,5% − для показників до 5%.

Також соціологи зауважили, що за часів війни зазначена формальна похибка отримує ще й певне систематичне відхилення, проте на їхню думку, отримані результати все зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати настрої в суспільстві.

Загалом було опитано 1002 респонденти, від 18 років й старше, що мешкають у всіх регіонах України, крім мешканців тимчасово окупованих регіонів (з 2022 року), та тих, хто виїхав з України у 2022 році.

Нагадаємо, раніше львів'яни в День захисту дітей поділилися думками щодо того, від кого потрібно захищати дітей.

Також Новини.LIVE опитали одеситів щодо їхньої думки про введення нового тарифу за надання електрики.