Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Как оставаться с интернетом во время отключения света — в Минцифры дали советы arrow

Как оставаться с интернетом во время отключения света — в Минцифры дали советы

11 апреля 2024 18:04
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как не потерять связь и интернет во время отключения электроэнергии — советы от Минцифры
Девушка с ноутбуком. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины под постоянными атаками. В части областей уже происходят плановые отключения электроэнергии, из-за чего жители на долгое время остаются без интернета и мобильной связи.

О том, как подготовиться к критической ситуации, чтобы постоянно быть на связи, рассказал вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Как оставаться с интернетом во время отключения света

Министр советует для начала уточнить у своего интернет-провайдера, на какой срок он сможет снабдить вас интернетом. Если вы из Киева или из Киевской, Львовской и Одесской областей – можете проверить интернет в своем доме через карту от ЛУН по ссылке.

Если этого времени недостаточно, нужно найти провайдера, работающего по xPON. Это одна из самых эффективных и устойчивых оптоволоконных технологий, которая требует значительно меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений.

null
Источник: Минцифры

"Большинство провайдеров, использующих xPON, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", — добавил Федоров.

Он также напомнил, что в Дії есть карта с пунктами несокрушимости и укрытиями. Загрузите ее, чтобы была под рукой, даже когда вы офлайн.

null
Источник: Минцифры

 

А чтобы ваши гаджеты тоже работали бесперебойно во время отключений света, стоит приобрести павербанк или другой источник питания для Wi-Fi роутера.

Мобильная связь при отключении электроэнергии

В Министерстве цифровой трансформации Украины посоветовали воспользоваться нацроумингом при отключениях. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • Отключите автовыбор сети (на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор; на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети);
  • Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
  • Если зарегистрироваться удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть;
  • Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.
null
Источник: Минцифры

Что еще нужно знать

Напомним, российские войска утром в четверг, 11 апреля, нанесли удары по Харьковской области. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В регионе ввели аварийные отключения света.

Мы также сообщали, как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вместе с обстрелами в некоторые области Украины вернулись и привычные уже украинцам отключения света.

Михаил Федоров
Дия
Минцифры
интернет
связь
мобильный интернет
война в Украине
отключения света
блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый