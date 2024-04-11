Как не потерять связь и интернет во время отключения электроэнергии — советы от Минцифры

Девушка с ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеских обстрелов энергосистема Украины под постоянными атаками. В части областей уже происходят плановые отключения электроэнергии, из-за чего жители на долгое время остаются без интернета и мобильной связи.

О том, как подготовиться к критической ситуации, чтобы постоянно быть на связи, рассказал вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Как оставаться с интернетом во время отключения света

Министр советует для начала уточнить у своего интернет-провайдера, на какой срок он сможет снабдить вас интернетом. Если вы из Киева или из Киевской, Львовской и Одесской областей – можете проверить интернет в своем доме через карту от ЛУН по ссылке.

Если этого времени недостаточно, нужно найти провайдера, работающего по xPON. Это одна из самых эффективных и устойчивых оптоволоконных технологий, которая требует значительно меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений.

Источник: Минцифры

"Большинство провайдеров, использующих xPON, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", — добавил Федоров.

Он также напомнил, что в Дії есть карта с пунктами несокрушимости и укрытиями. Загрузите ее, чтобы была под рукой, даже когда вы офлайн.

Источник: Минцифры

А чтобы ваши гаджеты тоже работали бесперебойно во время отключений света, стоит приобрести павербанк или другой источник питания для Wi-Fi роутера.

Мобильная связь при отключении электроэнергии

В Министерстве цифровой трансформации Украины посоветовали воспользоваться нацроумингом при отключениях. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Отключите автовыбор сети ( на Android : Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор; на iOS : Параметры — Сотовые данные — Выбор сети);

: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор; : Параметры — Сотовые данные — Выбор сети); Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

Если зарегистрироваться удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть;

Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.

Источник: Минцифры

Что еще нужно знать

Напомним, российские войска утром в четверг, 11 апреля, нанесли удары по Харьковской области. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В регионе ввели аварийные отключения света.

Мы также сообщали, как изменились цены на повербанки, зарядные станции и фонари. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вместе с обстрелами в некоторые области Украины вернулись и привычные уже украинцам отключения света.