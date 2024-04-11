Як не втратити зв’язок та інтернет під час відключень електроенергії — поради від Мінцифри

Дівчина з ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Через ворожі обстріли енергосистема України під постійними атаками. У частині областей вже відбуваються планові відключення електроенергії, через що мешканці на довгий час залишаються без інтернету та мобільного зв'язку.

Про те, як підготуватися до критичної ситуації, щоб постійно бути на зв'язку, розповів віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як залишатись з інтернетом під час відключень світла

Міністр радить для початку уточнити у свого інтернет-провайдера, на який термін він зможе забезпечити вас інтернетом. Якщо ви з Києва або з Київської, Львівської та Одеської областей — можете перевірити інтернет у своєму будинку через мапу від ЛУН за посиланням.

Якщо цього часу недостатньо, потрібно знайти провайдера, який працює за xPON. Це одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій, яка потребує значно менше енергії для підтримання роботи інтернет-мереж під час відключень.

Джерело: Мінцифри

"Більшість провайдерів, які використовують xPON, можуть надати послуги впродовж 72 годин відсутності енергопостачання. Наприклад, у Харківській області в перші три дні знеструмлення в березні 99% користувачів із технологією xPon мали безперебійний доступ до інтернету", — додав Федоров.

Він також нагадав, що в Дії є мапа з пунктами незламності та укриттями. Завантажте її, щоб була під рукою, навіть коли ви офлайн.

Джерело: Мінцифри

А щоб ваші гаджети також працювали безперебійно під час відключень світла, варто придбати павербанк або інше джерело живлення для Wi-Fi роутера.

Мобільний зв'язок під час відключень електроенергії

У Міністерстві цифрової трасформації України порадили скористатися нацроумінгом під час відключень. Для цього потрібно виконати наступні дії:

Відключіть автовибір мережі ( на Android : Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор; на iOS : Параметри —Стільникові дані — Вибір мережі);

: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор; : Параметри —Стільникові дані — Вибір мережі); Знайдіть і виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;

Якщо зареєструватися вдалося, потрібно спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірте можливість вихідного дзвінка або SMS.

Джерело: Мінцифри

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські війська вранці в четвер, 11 квітня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. У регіоні запровадили аварійні відключення світла.

Ми також повідомляли, як змінились ціни на повербанки, зарядні станції та ліхтарі. Росія продовжує завдавати удари по енергетичній інфраструктурі України. Разом з обстрілами у деякі області України повернулись і звичні вже українцям відключення світла.