Как донатят украинцы во время войны — статистика

Помощь от благотворительного фонда для военных. Фото: Oleksiy Filippov/Come Back Aliv

Социологи уверяют, чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинцев чувствуют усталость и становятся меньше донатить. В то же время за 2023 год уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом войны.

Устали ли украинцы от войны и как они донатят сообщает DW.

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Согласно исследованию Gradus Research, регулярность донатов в поддержку Украины растет, несмотря на то, что социологи уверяют, чем дольше продолжается война, тем больше украинцев чувствуют усталость и пассивность.

Такую же статистику подтверждает Monobank. Так, в течение 2023 года уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения РФ. В то же время волонтеры жалуются, что нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы поощрять людей жертвовать деньги.

"Согласно отчетам "Повернись живим", обнародованным на сайте фонда, в первый год полномасштабного вторжения (с 24 февраля по 31 декабря) уровень поддержки был больше чем на 1,65 миллиарда гривен, чем в аналогичный период 2023-го (около 3, 95) миллиарда гривен). В то же время средняя сумма донатов второго года полномасштабного вторжения выросла более 10%" , — говорится в материале.

Перед какими трудностями встают волонтеры и благотворительные организации

Несмотря на то, что средняя сумма доната увеличилась, для того, чтобы привлечь внимание украинцев и поощрить их пожертвовать определенную сумму средств, нужно постараться. Волонтер Лейлита Пироженко во время общения с журналистами рассказала, что для этого волонтеры придумывают новые методы, организуют розыгрыши и лотереи, привлекают других людей к открытию так называемых "дружественных банок" и надеются на силу социальных сетей.

Девушка делится, что люди активнее поддерживают сборы на понятные и срочные нужды, например дроны или машины, чем на экипировку военных, саперские лопаты или запчасти для ремонта авто. В то же время, не всегда неочевидные цели обречены на низкий уровень поддержки, отмечает она. Людям нужно объяснить все до малейших мелочей.

"Год назад был сбор на наземный дрон-минировщик. Сначала люди просто не понимали, что это за дрон и для чего он нужен. Но когда я объяснила, что это сохраняет жизнь наших военных, то очень быстро собрали", — говорит волонтер.

Как донатят за границей

В материале говорится, что в помощь украинских военных за границу приобщаются не только граждане нашего государства, но и неравнодушные рядовые иностранцы.

Главный исполнительный директор организации "Сине-желтый крест", работающей в поддержку Украины в Германии, Юлия Ченуша рассказала, что за 2022 год собрала около 10,7 млн ​​евро.

По ее словам, сначала люди донатили постоянно сколько могли, потому что считали это своим долгом. Во второй год войны организация начала создавать различные проекты для сбора на конкретные вещи и внимание людей переключилось именно на это. А вот третий год войны в условиях других мировых кризисов и внутренних проблем в Европе требует от волонтеров "находчивости" и большей работы с прессой и обществом.

"Люди привыкают к ситуации, какой бы ужасной она ни была. Если новость из Украины здесь не осела или была недостаточно освещена, работа организации — с помощью креативных кампаний всколыхнуть общество, донести эти факты, чтобы люди снова и снова донатили", — объясняет волонтер.

Напомним, недавно украинский военкор Константин Либеров рассказал две причины, почему донаты украинцев на Вооруженные силы Украины стали резко падать. По его мнению, это связано с инфоприводами и тем, что материальное благополучие украинцев значительно ухудшилось.

Также мы писали о том, что за два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.