Как донатят украинцы во время войны — статистика
Социологи уверяют, чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинцев чувствуют усталость и становятся меньше донатить. В то же время за 2023 год уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом войны.
Устали ли украинцы от войны и как они донатят сообщает DW.
Изменились ли донаты украинцев с начала войны
Согласно исследованию Gradus Research, регулярность донатов в поддержку Украины растет, несмотря на то, что социологи уверяют, чем дольше продолжается война, тем больше украинцев чувствуют усталость и пассивность.
Такую же статистику подтверждает Monobank. Так, в течение 2023 года уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения РФ. В то же время волонтеры жалуются, что нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы поощрять людей жертвовать деньги.
"Согласно отчетам "Повернись живим", обнародованным на сайте фонда, в первый год полномасштабного вторжения (с 24 февраля по 31 декабря) уровень поддержки был больше чем на 1,65 миллиарда гривен, чем в аналогичный период 2023-го (около 3, 95) миллиарда гривен). В то же время средняя сумма донатов второго года полномасштабного вторжения выросла более 10%" , — говорится в материале.
Перед какими трудностями встают волонтеры и благотворительные организации
Несмотря на то, что средняя сумма доната увеличилась, для того, чтобы привлечь внимание украинцев и поощрить их пожертвовать определенную сумму средств, нужно постараться. Волонтер Лейлита Пироженко во время общения с журналистами рассказала, что для этого волонтеры придумывают новые методы, организуют розыгрыши и лотереи, привлекают других людей к открытию так называемых "дружественных банок" и надеются на силу социальных сетей.
Девушка делится, что люди активнее поддерживают сборы на понятные и срочные нужды, например дроны или машины, чем на экипировку военных, саперские лопаты или запчасти для ремонта авто. В то же время, не всегда неочевидные цели обречены на низкий уровень поддержки, отмечает она. Людям нужно объяснить все до малейших мелочей.
"Год назад был сбор на наземный дрон-минировщик. Сначала люди просто не понимали, что это за дрон и для чего он нужен. Но когда я объяснила, что это сохраняет жизнь наших военных, то очень быстро собрали", — говорит волонтер.
Как донатят за границей
В материале говорится, что в помощь украинских военных за границу приобщаются не только граждане нашего государства, но и неравнодушные рядовые иностранцы.
Главный исполнительный директор организации "Сине-желтый крест", работающей в поддержку Украины в Германии, Юлия Ченуша рассказала, что за 2022 год собрала около 10,7 млн евро.
По ее словам, сначала люди донатили постоянно сколько могли, потому что считали это своим долгом. Во второй год войны организация начала создавать различные проекты для сбора на конкретные вещи и внимание людей переключилось именно на это. А вот третий год войны в условиях других мировых кризисов и внутренних проблем в Европе требует от волонтеров "находчивости" и большей работы с прессой и обществом.
"Люди привыкают к ситуации, какой бы ужасной она ни была. Если новость из Украины здесь не осела или была недостаточно освещена, работа организации — с помощью креативных кампаний всколыхнуть общество, донести эти факты, чтобы люди снова и снова донатили", — объясняет волонтер.
Напомним, недавно украинский военкор Константин Либеров рассказал две причины, почему донаты украинцев на Вооруженные силы Украины стали резко падать. По его мнению, это связано с инфоприводами и тем, что материальное благополучие украинцев значительно ухудшилось.
Также мы писали о том, что за два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.
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