Як донатять українці під час війни — статистика

Допомога від благодійного фонду для військових. Фото: Oleksiy Filippov/Come Back Aliv

Соціологи запевняють, чим довше триває війна Росії проти України, тим більше українців відчувають втому та стають менше донатити. Водночас за 2023 рік рівень підтримки фондів та волонтерів збільшився більш ніж утричі порівняно з першим роком великої війни.

Чи втомились українці від війни та як вони донатять повідомляє DW.

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Згідно з дослідженням Gradus Research, регулярність донатів на підтримку України зростає попри те, що соціологи запевняють, чим довше триває війна, тим більше українців відчувають втому та стають пасивними.

Таку ж статистику підтверджує Monobank. Так, протягом 2023 року рівень підтримки фондів та волонтерів збільшився більш ніж утричі порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення РФ. Водночас волонтери бідкаються, що потрібно постійно вигадувати щось нове, аби заохочувати людей жертвувати гроші.

"Згідно зі звітами "Повернися живим", оприлюдненими на сайті фонду, у перший рік повномасштабного вторгнення (з 24 лютого по 31 грудня) рівень підтримки був більшим ніж на 1,65 мільярда гривень, ніж в аналогічний період 2023-го (близько 3,95) мільярда гривень). У той самий час середня сума донатів другого року повномасштабного вторгнення зросла більш як 10%", — йдеться у матеріалі.

Перед якими труднощами постають волонтери та благодійні організації

Попри те, що середня сума донату збільшилась, для того, аби привернути увагу українців та заохотити їх пожертвувати певну суму коштів, потрібно добряче постаратись. Волонтерка Лейліта Пироженко під час спілкування з журналістами розповіла, що для цього, волонтери вигадують нові методи, організовують розіграші та лотереї, залучають інших людей до відкриття так званих "дружніх банок" та сподіваються на силу соціальних мереж.

Дівчина ділиться, що люди активніше підтримують збори на зрозумілі та нагальні потреби, наприклад дрони чи машини, ніж на екіпірування військових, саперські лопати чи запчастини для ремонту авто. Водночас не завжди неочевидні цілі приречені на низький рівень підтримки, зауважує вона. Людям потрібно пояснити все до найменших дрібниць.

"Рік тому було збирання на наземний дрон-мініровщик. Спочатку люди просто не розуміли, що це за дрон і для чого він. Але коли я пояснила, що це зберігає життя наших військових, то дуже швидко зібрали", — каже волонтерка.

Як донатять за кордоном

У матеріалі йдеться, що до допомоги українських військових за кордон долучаються не лише громадяни нашої держави, а й небайдуже пересічні іноземці.

Головний виконавчий директор організації "Синьо-жовтий хрест", яка працює на підтримку України в Німеччині, Юлія Ченуша розповіла, що за 2022 рік зібрала близько 10,7 млн ​​євро.

За її словами, спершу люди донатили постійно скільки могли, бо вважали це своїм обов'язком. На другий рік війни організація почала створювати різні проєкти для збору на конкретні речі і увага людей перемкнулася саме це. А от третій рік війни в умовах інших світових криз та внутрішніх проблем у Європі вимагає від волонтерів "винахідливості" та більшої роботи з пресою та суспільством.

"Люди звикають до ситуації, якою б жахливою вона не була. Якщо новина з України тут не осіла або була недостатньо освітлена, робота організації — за допомогою креативних кампаній сколихнути суспільство, донести ці факти, щоб люди знову та знову донатили", — пояснює волонтерка.

Нагадаємо, нещодавно український воєнкор Костянтин Ліберов розповів дві причини, чому донати українців на Збройні сили України різко стали падати. На його думку, це пов'язано з інфоприводами та тим, що матеріальне благополуччя українців значно погіршилося.

Також ми писали про те, що за два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.