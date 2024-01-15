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Как демократы и республиканцы относятся к Украине — объяснение

15 января 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Война в Украине: каково отношение в США
Президент Владимир Зеленский в США. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Тема Украины все еще популярна среди представителей Демократической партии, где уровень поддержки достигает 60-70%.

Проблемы с республиканцами. Среди них есть политики, которые находятся на стороне Украины, но есть и такие, кто критикует ее лидера Владимира Зеленского.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал Уриэль Эпштейн, исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative.

"Есть республиканцы, которые понимают, кто такой Путин. Но есть и такие, и их немало, кто против Зеленского и повторяют тезисы российской пропаганды. Например, он наркоман, что Украина не лучше России, что у вас репрессии против россиян, наркотики и коррупция А Путин — это "защитник белых христиан", — уточнил Эпштейн.

Конгресс США
Конгресс США

По его словам, в частности в штате Техас, где популярна Республиканская партия, многие люди являются зрителями российского пропагандистского телеканала Russia Today.

В то же время, по мнению Эпштейна, тема Украины все еще популярна среди представителей Демократической партии. Уровень ее поддержки достигает 60-70%.

Напомним, по данным американского телеканала Fox News, Конгресс США и Белый дом думают над тем, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 миллиарда долларов.

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