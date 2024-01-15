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Як демократи та республіканці відносяться до України — пояснення

15 січня 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні: яким є ставлення у США
Президент Володимир Зеленський у США. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Тема України все ще популярна серед представників Демократичної партії, де рівень підтримки сягає 60-70%.

Проблеми із республіканцями. Серед них є політики, які на боці України, але є і такі, хто критикує її лідера Володмира Зеленського.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав Уріель Епштейн, виконавчий директор американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

"Є республіканці, які розуміють, хто такий Путін. Але є і такі, і їх чимало, хто проти Зеленського і повторюють тези російської пропаганди. Наприклад, що він наркоман, що Україна не краща за Росію, що у вас репресії проти росіян, наркотики і корупція. А Путін — це "захисник білих християн", — уточнив Епштейн.

Конгрес США
Конгрес США

За його словами, зокрема у штаті Техас, де популярна Республіканська партія, чимало населення є глядачами російського пропагандистського телеканалу Russia Today. 

Водночас, на переконання Епштейна, тема України все ще популярна серед представників Демократичної партії. Рівень її підтримки сягає 60-70%.

Нагадаємо, за даними американського телеканалу Fox News, Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярдів доларів.

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