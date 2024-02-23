Дмитрий Гордон дал новое большое интервью - эксклюзив

Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Когда поляки прекратят протесты на границе с Украиной, какой должна быть мобилизация и где Украине искать желающих на войну против РФ — в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

Поляки, которые в начале войны подставили нам крепкое плечо, теперь прибегают почти к истерии, блокируя наши границы. В чем дело?

— Прежде всего, хотел бы еще раз поблагодарить польское государство и вообще польский народ за то, как они подставили плечо нашим семьям и нашим людям. За это безграничная и пожизненная им благодарность.

Теперь о ситуации на границе по рассыпанному зерну и другим не очень дружеским проявлениям к нам. Я считаю, что в первую очередь это работа России, которая за деньги побудила поляков поступать именно так. И вторая причина — политическая борьба в Польше накануне очередных выборов.

Я бы не стал швырять камни в поляков и в Польшу, потому что то, что они сделали для Украины и украинцев, превышает все остальное. А то, что сейчас происходит, закончится и не будет больше происходить. А вот Россия многих подстрекает в Европе, и в мире делать под камеры недружественные акты в отношении Украины и украинцев. Но это пройдет, все будет хорошо, а полякам еще раз огромная благодарность.

Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Еще одна актуальная тема — законопроект о мобилизации. Что вы о нем думаете?

— Думаю, он будет меняться, однако закон принимать нужно обязательно, потому что у нас идет война. У меня есть несколько замечаний. Я считаю, что Украине нужно собирать людей на войну по миру, как это делает Россия. Это люди, которые хотели бы за деньги защищать Украину. Вот Россия может нанять 15 тысяч непальцев, сомалийцев, кубинцев. И Украина тоже может это делать.

Деньги им будут платить наши друзья, чтобы они защищали Украину и участвовали в боях с российскими фашистами. Это первый шаг.

Второй. В украинских тюрьмах немало людей, которые сидят не за серьезные преступления и хотели бы пойти на фронт. Речь может идти о 50-60 тысячах человек. Да, количество желающих может быть меньше, чем было в начале войны, но такие люди все еще есть.

ВСУ. Фото: Генштаб

Дальше. Я считаю, что у наших местных громад много денег и руководители местных громад часто их воруют с огромным успехом. Также делают какие-то ремонты дорог, что непонятно нормальным людям. Поэтому все деньги и усилия должны быть направлены на войну и только на войну. Потому что больше приоритетов пока нет.

Если мы не победим, все эти ремонты дорог будут нам ни к чему. Поэтому всем желающим ребятам, которые намерены уйти на фронт, местные громады должны доплачивать условно по тысяче долларов, а то и две. Еще тысячу должно платить государство.

Украинское общество согласилось бы на условно непальцев в армии?

— Конечно, почему бы и нет? Сколько нас сейчас? Может быть, 25 миллионов, а в России 140 миллионов. Мобилизационный ресурс в РФ — огромный. Поэтому нам нужно брать разумом, а не цифрами. Разум подсказывает, что в мире есть много людей, которые живут за чертой бедности и хотят за деньги пойти и сразиться с кем попало. Надо дать им деньги, чтобы они убивали россиян.

Что делать с неправомерными действиями ТЦК, ВЛК, военкоматов?

— Мне не нравится, когда на улицах хватают людей и забирают их в армию. Что вам скажет кто-нибудь из командиров? Из тех, кого хватают на улицах и кто сопротивляется, классных бойцов не выходит. Если люди не хотят сражаться, они героями никогда не станут. Это аксиома.

Один из военкоматов Украины. Фото: google.com

К сожалению, самых мотивированных и патриотических, которые за счет своей жизни отстояли Украину, осталось очень мало.

Такое впечатление, что мобилизация в Украине превратилась в билет в одну сторону. Если идешь на фронт, с тобой можно попрощаться.

— Сейчас не столько ребят погибает, постучу, как в первые месяцы войны. Сейчас другая война, не пехотная война, а война интеллекта, дронов. Поэтому ни в коем случае нельзя так сказать, что те, кто сейчас пришли на фронт, непременно погибнут. Нет, такого нет.

В одном из интервью вы сказали, что если начнется война, вы готовы взять в руки оружие и защищать страну. Этого не произошло. Почему?

— Это произошло. Я взял в руки оружие и защищаю свою страну, мое оружие — информационное. Я в первых рядах информационной войны и главное действующее лицо в ней.

Моя медиаимперия составляет более 10 млн подписчиков. Это два YouTube-канала, инстаграм, ТикТок, твиттер, сайт Гордон. На сегодняшний день я единственный человек в Украине за все 32 года независимости, против которого государство Россия выдвинуло комплекс действий и средств.

Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Именно меня внесли в реестр террористов и экстремистов в России, меня назвали иноагентом, против меня открыто четыре уголовных дела в России за мою деятельность и я уже заочно арестован и осужден Басманным судом Москвы. Кстати, приговор засекречен в связи с тем, что Гордон представляет большую опасность для государства Россия. Я, в свою очередь, подал на государство Россия в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — Ред.).

Поэтому я очень многое сделал и еще сделаю для своей страны.

То есть это лучше, чем взять в руки настоящий автомат и пойти пехотинцем, например, в десантно-штурмовую бригаду?

— Это из разряда, если человек может производить дроны и это у него лучше получается, чем он был бы с автоматом в пехоте, то он должен производить дроны. Если человек за счет своей борьбы в информационной сфере может делать больно и отстаивать нашу независимость, пусть это и делает там. Я считаю, что это правильно.

Вам из-за действий России что-нибудь в Украине грозит?

— За 2-3 недели до начала полномасштабной агрессии спецслужбы меня известили о том, что в Киев въехали вражеские ДРГ. У них есть списки фамилий, кого хотят или убить, или казнить, или украсть. В этом списке были мои фотографии и адреса.

Вторжение в РФ. Фото: Associated Press

Поэтому своей безопасности я уделяю большое внимание. Я понимаю, что для России это было бы очень хорошо.

Украинцы интересуются, почему ваши дети тоже не воюют?

— У меня три сына. Старший не может не только воевать, из-за своего состояния здоровья у него белый билет. Он освобожден от воинского долга официально, еще задолго до начала войны.

Остальные дети родились не в Украине, они живут и работают в США и живут жизнью граждан этой страны. Я ответил на ваш вопрос.

У них не было желания приехать или переехать в Украину?

— Нет, нет, они успешно работают. Один из сыновей— суперкрутой композитор, окончил в свое время Академию в Бостоне как композитор. Это самый лучший музыкальный университет мира. Сын работает с выдающимися мастерами как композитор, как саундрежиссер, с Барбарой Стрейзанд, с Полом Маккартни, со Стингом.

Другой сын — менеджер одного из крупнейших ресторанов США. Он себя там нашел. Это их выбор, и я как отец счастлив, что у них он есть.

Вам хотелось уехать из Украины, особенно в последние два года?

— У меня не было никакого желания уехать из Украины. Последний раз за границей я был в январе 2022 года. За месяц до войны.

Вообще я не люблю надолго покидать Украину. Тогда я уехал на два дня. А с начала войны ни разу не пересекал границу Украины, и у меня нет никакого желания это делать.

Западло! Я хочу быть у себя дома, тем более когда моя страна в опасности. И мне западло куда-то ехать, тем более бежать, потому что я считаю, что должен быть здесь.

Не страшно, когда в Киеве начинает работать ПВО? Обычно на город летит 30-40 ракет или 90, как было 2 января.

— Недавно было не по себе, потому что я оказался в эпицентре обстрела. В 200 или 300 метрах от меня попало в одно двухэтажное здание и в жилой дом. Он пылал, и я видел, потому что находился прямо там. Бахкало изрядно. Страшно ли? Ну бывает, бывает, конечно.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Война — безусловно, самая большая трагедия как для страны, так и для нации. У нас есть победы за последние 2 года?

— Знаете, какая величайшая победа Украины? То, что мы с вами разговариваем по-украински в центре Киева, и мы живы. Для меня Украина — это я, я — это Украина, моя семья.

Поэтому я, когда думаю об Украине или говорю об Украине, говорю о себе и своей семье. Я отождествляю эти понятия.

В начале этого нашествия у меня и, думаю, у вас, да и у подавляющего большинства людей, не было ощущения, что мы устоим. И то, что мы устояли, и то, что мы дома — самая большая победа Украины на сегодняшний день. Нас могло не быть как государства, как личность и как просто людей. Могли бы мы быть, но где-то за границей. И слава украинской армии и украинскому народу, которые смогли остановить фашистскую нечисть.

Дальше будут большие победы.

Что вы думаете о помощи со стороны США?

— Я знаю, что она будет, потому что общаюсь с ведущими американскими политиками. 1000% могу дать на то, что помощь будет, но дело в сроках. Говорят, что в марте.

Почему Запад так медлит с помощью Украине, и такое впечатление, что наблюдает за нами как за сериалом-блокбастером?

— Когда гибли люди где-то в Африке или в Сирии, мы тоже смотрели на это, что это где-то в Африке, в Сирии, а у нас все хорошо. Поэтому людей понять всегда можно.

Почему так медлят с помощью и почему нет четкого решения, что нужно все давать быстро и вчера? Тут много составляющих и много факторов. Эта работа России через свою агентуру, которая за огромные деньги подкупает тех, от кого зависит принятие решений.

Второе — европейцы и американцы по-прежнему боятся Россию, этого слона в посудной скамейке. Ибо это страна с ядерным оружием, и хрен его знает, что этому недомерку придет в голову. А мировые лидеры отвечают за безопасность своих стран.

Ну и давайте прикинем, сидит Олаф Щельц и думает: надо дать Украине "Таурусы". Украина будет бить ими по России. Что тогда сделает Путин? Может ударить по Германии. А почему нет?

Если Украина будет бить изрядно, власти Путина пошатнутся. Если власть Путина начнет шататься — он может принять что-то большое. Вот сидят они у себя в Берлине, Вашингтоне и Париже думают, а что же он сделает?

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Euronews

Они боятся, и я их понимаю. Потому что они отвечают прежде всего за безопасность не Украины, а Германии, США и Франции. Развитые западные страны — это всегда баланс, мнения и размышления, что следует делать, а чего еще нет.

Коррупция в Украине. Оказалось, что люди, имеющие доступ к обеспечению армии, на крови, не гнушаясь ничем человеческим, зарабатывают не тысячи гривен, а как оказалось, миллионы. Украина когда-нибудь сможет подойти к преодолению коррупции?

— Побороть коррупцию, возможно, но не до конца, потому что до конца она не преодолена и в западных странах. Даже в Китае, где за коррупцию стреляют людей, она тоже есть. Как в Европе, так и в США. Однако можно приблизиться к стандартам ЕС.

Вот когда речь действительно пойдет о нашем членстве там, тогда можно будет приблизиться к стандартам в борьбе с коррупцией. Пока речь об этом не идет.

Как вернуть домой миллионы украинских беженцев?

— Это зависит от многих моментов, от конца войны, каким он будет. Но вернуть большинство можно при условии, что Украина победит.

И при условии, что в Украине начнется действительно прекрасная жизнь, наполненная инвестиционными привлекательными проектами, поднятием заработных плат, пенсии и заботой государства о своих людях. Если так будет, вернутся даже те, кто уехал из Украины в войну.

Если этого не будет, не вернется никто.

С точки зрения сегодняшнего дня, как вы считаете, к какому варианту мы ближе?

— Пока вам этого не скажет никто, потому что это зависит от многих факторов. Представим, сейчас придет новость, что Путин умер? Все меняется стопроцентно, потому что эта вавка в голове относительно Украины есть только у Путина. Российские элиты наворовали сумасшедших денег и хотели бы воровать дальше, если бы не больная голова Путина, решившего пойти на Украину.

И если его не станет, они будут первыми бежать к американцам и скажут: "Друзья наши, отцы родные! Мы так хотели, чтобы он скорее умер, и наконец это произошло. Мы готовы на все, что нужно. Скажите, что нужно? Уйти из Украины?"

Владимир Путин. Фото: РосСМИ

Выйдут отовсюду, все отдадут и все свалят на Путина. Как это было прежде в России. История повторяется. Они скажут, что были заложниками, он требовал от нас таких действий, он угрожал нам убийством и т.д.

Или допустим, завтра нам дадут дальнобойные ракеты и мы начнем бить по Министерству обороны, по Лубянке, по Кремлю. Что будет с авторитетом Путина? То есть много факторов есть, и сказать, как и когда все закончится, не может никто.

Во второй части интервью с Дмитрием Гордоном читайте о риске заморозки войны с РФ и отважился ли бы Путин напасть на Украину, будь президентом Петр Порошенко.