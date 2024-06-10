Графики отключения света в Украине и состояние энергетики

Графики отключений в Украине — в Минэнерго объяснили, где и когда не будет света
Графики отключения света будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщило Министерство энергетики в Telegram в понедельник, 10 июня.
Отключение света и состояние энергосистемы
"Сегодня применение графиков почасовых отключений планируется с 16:00 до 22:00. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением", — говорится в сообщении Минэнерго.
Также в минстерстве сообщили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии, Словакии и Польши.
В дневные часы из-за солнечной погоды и соответственно активной работы СЭС определенный период ограничивалось производство электроэнергии по ВИЭ.
Говоря о последствиях обстрелов для электросетей, в ведомстве отметили, что в Харьковской области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители. Утром все потребители были заживлены. В Сумской области дважды обесточивалась высоковольтная воздушная линия оператора передачи.
Днем на Днепропетровщине на одной из подстанций при обстреле отключалось оборудование, обесточивалось более 41 тысячи бытовых потребителей в г. Никополь. Все заживлены.
С 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.
В Украине после повышения тарифа на электрическую энергию из-за нехватки финансов в энергосфере сохранится помощь на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан.
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