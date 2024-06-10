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Графики отключений в Украине — в Минэнерго объяснили, где и когда не будет света

10 июня 2024 11:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Графики отключения света в Украине и состояние энергетики
Электрик во время работы. Иллюстративное фото: electron.kiev.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Графики отключения света будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики в Telegram в понедельник, 10 июня.

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"Сегодня применение графиков почасовых отключений планируется с 16:00 до 22:00. Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением", — говорится в сообщении Минэнерго.

Также в минстерстве сообщили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии, Словакии и Польши.

Пост Минэнерго
Пост Минэнерго в Telegram

В дневные часы из-за солнечной погоды и соответственно активной работы СЭС определенный период ограничивалось производство электроэнергии по ВИЭ.

Говоря о последствиях обстрелов для электросетей, в ведомстве отметили, что в Харьковской области в результате вражеских обстрелов отключилась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители. Утром все потребители были заживлены. В Сумской области дважды обесточивалась высоковольтная воздушная линия оператора передачи.

Днем на Днепропетровщине на одной из подстанций при обстреле отключалось оборудование, обесточивалось более 41 тысячи бытовых потребителей в г. Никополь. Все заживлены.

С 24 июня вступит в силу постановление о справедливом распределении лимитов по регионам. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем, который идет на критическую инфраструктуру, поэтому продолжительность отключений в Украине должна быть выровнена.

В Украине после повышения тарифа на электрическую энергию из-за нехватки финансов в энергосфере сохранится помощь на покрытие расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг для уязвимых категорий граждан.

Украина
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электроэнергия
Укрэнерго
Минэнерго

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