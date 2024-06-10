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Графіки відключень в Україні — у Міненерго пояснили, де і коли не буде світла

10 червня 2024 11:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Графіки відключень світла в Україні та стан енергетики
Електрик під час роботи. Ілюстративне фото: electron.kiev.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики у Telegram в понеділок, 10 червня. 

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"Сьогодні застосування графіків погодинних відключень планується з 16:00 до 22:00. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови", — йдеться в повідомленні Міненерго.

Також у мінстерстві повідомили, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

Допис Миненерго
Допис Міненерго в Telegram

У денні години через сонячну погоду і відповідно активну роботу СЕС певний період обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ. 

Кажучи про наслідки обстрілів для електромереж, у відомстві зазначили, що у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу відключилась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Вранці всіх споживачів було заживлено. У Сумській області двічі знеструмлювалась високовольтна повітряна лінія оператора системи передачі.

Вдень на Дніпропетровщині на одній з підстанцій під час обстрілу відключалося обладнання, знеструмлювалася понад 41 тисяча побутових споживачів у м. Нікополь. Усіх заживлено.

З 24 червня набуде чинності постанова про справедливий розподіл лімітів по регіонах. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг, який йде на критичну інфраструктуру, тож тривалість відключень в Україні має вирівнятися.

В Україні після підвищення тарифу на електричну енергію через нестачу фінансів в енергосфері збережеться допомога на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг для вразливих категорій громадян. 

Україна
відключення світла
електроенергія
Укренерго
Міненерго

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