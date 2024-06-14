В Сумской области СБУ задержала коллаборантку

Сотрудники СБУ с подозреваемой. Фото: СБУ

Благодаря усилиям Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы получила очередная коллаборантка. Она помогала оккупантам готовить удары по штабам сил обороны в Сумской области.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 14 июня.

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По информации СБУ, изменница пыталась выявить и передать российским захватчикам позиции штабов Сил обороны в приграничные области Сумской области.

Кроме того, агент выявляла локации складов ВСУ, на которых хранились вооружения и боеприпасы.

С целью получения разведданных женщина обходила местность якобы по частным делам, скрыто фиксируя при этом пункты базирования украинских военных. По координатам агентки враг планировал совершить серию ударов по объектам ВСУ.

Задержание вражеской агентки

Служба безопасности сорвала планы окупантов и обнаружила агентку с поличным в июле 2023 года.

Тогда женщина пыталась передать разведывательный "отчет" в ФСБ. При задержании у злоумышленницы изъяли смартфон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств суд признал приспешницу врага виновной и назначил ей 15 лет тюрьмы.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала бывших "антимайдановцев", работавших на Федеральную службу безопасности России. Предатели готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области.

Ранее мы сообщали, что в Дергачевском районном суде Харьковской области будут судить мужчину, который в первые дни полномасштабного вторжения помогал РФ прорвать оборону Харькова.