На Сумщині СБУ затримала колаборантку

Готувала удари по штабах ЗСУ — на Сумщині колаборантку відправили до в'язниці
Завдяки зусиллям Служби безпеки України 15 років ув'язнення отримала чергова колаборантка. Вона допомагала окупантам готувати удари по штабах Сил оборони у Сумській області.
Про це повідомили у СБУ у п'ятницю, 14 червня.
СБУ затримала колаборантка
За інформацією СБУ, зрадниця намагалась виявити й передати російським загарбникам позиції штабів Сил оборони на прикордонні області Сумської області.
Окрім того, агентка виявляла локації складів ЗСУ, на яких зберігалися озброєння та боєприпаси.
З метою отримання розвідданих, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, приховано фіксуючи при цьому пункти базування українських військових. За координатами агентки ворог планував здійснити серію ударів по об’єктах ЗСУ.
Затримання ворожої агентки
Служба безпеки зірвала плани окупантів і виявила агентку на гарячому в липні 2023 року.
Тоді жінка намагалася передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучили смартфон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.
На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною та призначив їй 15 років в'язничного терміну.
Нагадаємо, СБУ затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.
Раніше ми повідомляли, що у Дергачівському районному суді Харківської області судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав РФ прорвати оборону Харкова.
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