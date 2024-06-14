На Сумщині СБУ затримала колаборантку

Співробітники СБУ з підозрюваною. Фото: СБУ

Завдяки зусиллям Служби безпеки України 15 років ув'язнення отримала чергова колаборантка. Вона допомагала окупантам готувати удари по штабах Сил оборони у Сумській області.

Про це повідомили у СБУ у п'ятницю, 14 червня.

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За інформацією СБУ, зрадниця намагалась виявити й передати російським загарбникам позиції штабів Сил оборони на прикордонні області Сумської області.

Окрім того, агентка виявляла локації складів ЗСУ, на яких зберігалися озброєння та боєприпаси.

З метою отримання розвідданих, жінка обходила місцевість нібито у приватних справах, приховано фіксуючи при цьому пункти базування українських військових. За координатами агентки ворог планував здійснити серію ударів по об’єктах ЗСУ.

Затримання ворожої агентки

Служба безпеки зірвала плани окупантів і виявила агентку на гарячому в липні 2023 року.

Тоді жінка намагалася передати розвідувальний "звіт" до ФСБ. Під час затримання у зловмисниці вилучили смартфон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів суд визнав поплічницю ворога винною та призначив їй 15 років в'язничного терміну.

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

Раніше ми повідомляли, що у Дергачівському районному суді Харківської області судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав РФ прорвати оборону Харкова.