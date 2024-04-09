Готовится к дефициту — РФ попросила 100 тысяч тонн бензина у Казахстана про запас

АЗС Helios в Казахстане. Фото: Reuters

Россия попросила Казахстан поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита из-за атаки украинских беспилотников. По состоянию на конец марта атаки на НПЗ России вывели из строя около 14% российских мощностей по первоначальной переработке нефти.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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Агентство сообщает, что Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усиленного атаками украинских беспилотников. Один из источников сообщил, что соглашение об использовании запасов для России уже согласовано. Однако советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов опроверг обращение РФ по этому вопросу.

Минэнерго России не ответило на запрос о комментарии и пока никак не комментирует ситуацию. В то же время помочь РФ со снабжением горючего согласилась Беларусь.

"Обычно Россия является чистым экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но сбои на нефтеперерабатывающих заводах заставили ее нефтяные компании импортировать. На конец марта атаки украинских беспилотников вывели из строя около 14% российских мощностей первичной переработки нефти", — говорится в материале.

Ранее, чтобы предотвратить острый дефицит горючего, Москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта. Однако такой запрет не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан и некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках топлива. В то же время эксперты считают, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

"По данным источников, запасы бензина Аи-92 в Казахстане по состоянию на 5 апреля составили 307,7 тысячи тонн, а запасы бензина Аи-95 — 58 тысяч тонн. Запасы дизельного горючего составляли 435,3 тысячи тонн, а запасы авиатоплива — 101 тысяча тонн", — сообщает СМИ.

Напомним, эксперты подсчитали ущерб РФ от атак дронов на НПЗ. Около 600 тысяч баррелей нефтеперерабатывающих мощностей России были выведены из строя в результате ударов украинских беспилотников.

Кроме того, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассказал, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ были настолько эффективны, что страну-агрессора ждет дефицит горючего.