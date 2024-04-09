Готується до дефіциту — РФ попросила 100 тисяч тонн бензину в Казахстану про запас

АЗС Helios в Казахстані. Фото: Reuters

Росія попросила Казахстан поставити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту через атаку українських безпілотників. Станом на кінець березня атаки на НПЗ Росії вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

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Агентство повідомляє, що Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 000 тонн бензину в разі дефіциту, посиленого атаками українських безпілотників. Одне з джерел повідомило, що угода про використання запасів для Росії вже узгоджена. Однак радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов заперечив звернення РФ щодо такого питання.

Міненерго Росії не відповіло на запит про коментар та поки ніяк не коментує ситуацію. Водночас допомогти РФ з постачанням пального погодилася Білорусь.

"Зазвичай Росія є чистим експортером палива та постачальником на міжнародні ринки, але збої на нафтопереробних заводах змусили її нафтові компанії імпортувати. Станом на кінець березня атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти", — йдеться у матеріалі.

Раніше, аби запобігти гострому дефіциту пального, Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня. Однак така заборона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном та деякими країнами, такими як Монголія, з якими у неї є міжурядові угоди про постачання палива. Водночас експерти вважають, що заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

"За даними джерел, запаси бензину Аі-92 в Казахстані станом на 5 квітня становили 307,7 тисячі тонн, а запаси бензину Аі-95 — 58 тисяч тонн. Запаси дизельного пального становили 435,3 тисячі тонн, а запаси авіапалива — 101 тисяча тонн", — повідомляє ЗМІ.

Нагадаємо, експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Крім того, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар розповів, що українські атаки на нафтопереробні заводи РФ були на стільки ефективними, що країну-агресорку чекає дефіцит пального.