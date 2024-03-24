Готова идти на Киев с "голыми руками" — жительница Крыма пригрозила Зеленскому из-за взрывов

Взрыв в Крыму. Иллюстративное фото: t.me/chp_sevastopol

Местная жительница временно оккупированного Крыма обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами. Она возмущена обстрелами полуострова и сообщила, что во время взрывов в Симферопольском районе у ее мамы дома выбило стекла. Она заявила, что "вырвет кадык" президенту, если это повторится.

Соответствующее видео было распространено в соцсетях в воскресенье, 24 марта.

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Пророссийская патриотка возмутилась взрывами в Крыму. Она записала видео, в котором пригрозила Зеленскому, что "пойдет на Киев с голыми руками", если подобное произойдет еще раз. При этом женщина подчеркнула, что она готова погибнуть, но все же "вырвет кадык" у главы государства.

"Я обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Если у моей мамы еще раз выбьет стекла — я пойду на Киев с голыми руками. Мне поддержка не надо, мы разберемся сами. Во время встречи я выдам очень громкий рык, может я и погибну, но вырву тебе кадык", — пригрозила женщина.

Кроме того, она выразила свою любовь и приверженность к российскому диктатору Владимиру Путину и заметила, что Зеленский якобы "уже ни на что не годится". Женщина призвала украинцев присоединиться к России, потому что, мол, "Путин вас не обидит".

Напомним, 23 марта во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. Россияне перекрыли Крымский мост. Ракеты массово летели в Севастополь, в небе сбили 10 воздушных целей.

В городе есть многочисленные попадания — и в дома, и в офисные здания. Кроме того, в результате попадания возник пожар на НПЗ в Гвардейском.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары со своей стороны и подчеркнули, что Крым принадлежит Украине.