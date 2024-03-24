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Готова йти на Київ з "голими руками" — мешканка Криму пригрозила Зеленському через постійні вибухи

24 березня 2024 22:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Готова йти на Київ з "голими руками" — мешканка Криму пригрозила Зеленському через постійні вибухи
Вибух в Криму. Ілюстративне фото: t.me/chp_sevastopol
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Місцева мешканка тимчасово окупованого Криму звернулася до Президента України Володимира Зеленського з погрозами. Вона обурена обстрілами півострова і повідомила, що під час вибухів в Сімферопольському районі у її мами вдома вибило шибки. Вона заявила, що "вирве кадик" президенту, якщо це повториться.

Відповідне відео поширили у соцмережах в неділю, 24 березня.

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Пропутінська кримка пригрозила Зеленському через атаки на півострів

Проросійська патріотка обурилася вибухами в Криму. Вона записала відео, в якому пригрозила Зеленському, що "піде на Київ з голими руками", якщо подібне станеться ще раз. При цьому жінка наголосила, що вона готова загинути, але все ж "вирве кадик" у глави держави.

"Я звертаюся до Володимира Зеленського. Якщо у моєї мами ще раз виб’є шибки — я піду на Київ з голими руками. Мені підтримка не треба, ми розберемося самі. Під час зустрічі я видам дуже гучний рик, може я і загину, але вирву тобі кадик", — пригрозила жінка.

Крім того, вона висловила свою любов та прихильність до російського диктатора Володимира Путіна і зауважила, що Зеленський нібито "вже ні на що не годиться". Жінка закликала українців приєднатися до Росії, бо, мовляв, "Путін вас не образить".

Нагадаємо, 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Росіяни перекрили Кримський міст. Ракети масово летіли на Севастополь, в небі збили 10 повітряних цілей. 

У місті є численні влучання — і в будинки, і в офісні будівлі. Крім того, внаслідок влучання виникла пожежа на НПЗ у Гвардійському.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили удари зі свого боку та наголосили, що Крим належить Україні.

Володимир Зеленський
війна
Крим
вибух
Україна
обстріли
атака

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