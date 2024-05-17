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Гордон подверг резкой критике Мосейчук за выбор гостей для интервью — детали скандала

17 мая 2024 15:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Дмитрий Гордон обратился к Наталье Мосейчук - в чем скандал
Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Одна минута
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ведущий Дмитрий Гордон резко обратился к своей коллеге Наталье Мосейчук. Журналист возмутился, что она пригласила к себе на эфир политтехнолога, ведущего Youtube-канала "Исландия" Владимира Петрова, который, по его словам, тролит публичных лиц.

Соответствующее видео Гордон опубликовал на своем YouTube канале в четверг, 16 мая.

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Официальное обращение Гордона к Мосийчуку

Гордон отметил негативные аспекты личности Петрова и выразил свое недовольство относительно приглашения его в программу. Кроме того, он упомянул и прошлые случаи, когда Мосейчук приглашала в эфир личности, ставшие объектами его расследований.

"Наталья, я охр*нел, увидев у вас в эфире, на вашем Youtube-канале приглашенного вами второй или третий раз Владимира Петрова. Я мог ожидать все что угодно, но когда я вижу эту немытую грязную рожу, с немытыми волосами, с грязной душой, с грязными мыслями у вас — меня это поразило. Я не говорю, что вы дважды показывали Поворознюка в свое время", — заявил журналист.

Гордон также изложил свои мнения по поводу своего участия в интервью с российским террористом Игорем Гиркиным и его важности в рамках спецоперации ГУР и Генпрокуратуры.

Журналист призвал Мосейчук ответить на его вопросы и обещал продолжать задавать их, пока не получит ответ.

Ранее Мосейчук захейтили за живущего за границей сына. В одном из последних своих эфиров на YouTube она прокомментировала мобилизацию в нашей стране и отметила: СБУ постучится в дверь каждому мужчине. Впоследствии выяснилось, что ее 25-летний сын живет за границей.

После этого от телеведущей начали отписываться подписчики в социальных сетях.

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YouTube
Дмитрий Гордон
Наталья Мосейчук
телевидение
интервью

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