Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Гордон різко розкритикував Мосейчук за вибір гостей для інтерв'ю — деталі скандалу arrow

Гордон різко розкритикував Мосейчук за вибір гостей для інтерв'ю — деталі скандалу

17 травня 2024 15:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Дмитро Гордон звернувся до Наталії Мосейчук — в чому скандал
Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: Одна хвилина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ведучий Дмитро Гордон різко звернувся до своєї колеги Наталії Мосейчук. Журналіст обурився, що вона запросила до себе на ефір політтехнолога, ведучого Youtube-каналу "Ісландія" Володимира Петрова, який, за його словами, тролить публічних осіб.

Відповідне відео Гордон опублікував на своєму YouTube-каналі в четвер, 16 травня.

Читайте також:

Офіційне звернення Гордона до Мосійчук 

Гордон наголосив на негативних аспектах особистості Петрова та висловив своє невдоволення щодо запрошення його до програми. Крім того, він згадав і минулі випадки, коли Мосейчук запрошувала в ефір особистості, які стали об'єктами його розслідувань.

"Наталю, я охр*нів, побачивши у вас в ефірі, на вашому Youtube-каналі запрошеного вами вдруге або втретє Володимира Петрова. Я міг очікувати все що завгодно, але коли я бачу цю немиту брудну пику, з немитим волоссям, з брудною душею, з брудними думками у вас — мене це вразило. Я не кажу про те, що ви двічі показували Поворознюка свого часу. До мого розслідування щодо Поворознюка ви цілком могли не знати, що він є вбивцею, ґвалтівником. Він зґвалтував багато жінок", — заявив журналіст. 

Гордон також виклав свої думки щодо своєї участі в інтерв'ю з російським терористом Ігорем Гіркіним та його важливості в рамках спецоперації ГУР та Генпрокуратури. 

Журналіст закликав Мосейчук відповісти на його запитання та обіцяв продовжувати задавати їх, поки не отримає відповідь.

Раніше Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном. В одному з останніх своїх ефірів на YouTube вона прокоментувала мобілізацію в нашій країні та зазначила: СБУ постукає у двері кожному чоловіку. А згодом з’ясувалось, що її 25-річний син живе за кордоном.

Після цього від телеведучої почали відписуватись підписники в соціальних мережах

скандал
YouTube
Дмитро Гордон
Наталія Мосейчук
телебачення
інтерв'ю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників