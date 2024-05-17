Дмитро Гордон звернувся до Наталії Мосейчук — в чому скандал

Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: Одна хвилина

Ведучий Дмитро Гордон різко звернувся до своєї колеги Наталії Мосейчук. Журналіст обурився, що вона запросила до себе на ефір політтехнолога, ведучого Youtube-каналу "Ісландія" Володимира Петрова, який, за його словами, тролить публічних осіб.

Відповідне відео Гордон опублікував на своєму YouTube-каналі в четвер, 16 травня.

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Гордон наголосив на негативних аспектах особистості Петрова та висловив своє невдоволення щодо запрошення його до програми. Крім того, він згадав і минулі випадки, коли Мосейчук запрошувала в ефір особистості, які стали об'єктами його розслідувань.

"Наталю, я охр*нів, побачивши у вас в ефірі, на вашому Youtube-каналі запрошеного вами вдруге або втретє Володимира Петрова. Я міг очікувати все що завгодно, але коли я бачу цю немиту брудну пику, з немитим волоссям, з брудною душею, з брудними думками у вас — мене це вразило. Я не кажу про те, що ви двічі показували Поворознюка свого часу. До мого розслідування щодо Поворознюка ви цілком могли не знати, що він є вбивцею, ґвалтівником. Він зґвалтував багато жінок", — заявив журналіст.

Гордон також виклав свої думки щодо своєї участі в інтерв'ю з російським терористом Ігорем Гіркіним та його важливості в рамках спецоперації ГУР та Генпрокуратури.

Журналіст закликав Мосейчук відповісти на його запитання та обіцяв продовжувати задавати їх, поки не отримає відповідь.

Раніше Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном. В одному з останніх своїх ефірів на YouTube вона прокоментувала мобілізацію в нашій країні та зазначила: СБУ постукає у двері кожному чоловіку. А згодом з’ясувалось, що її 25-річний син живе за кордоном.

Після цього від телеведучої почали відписуватись підписники в соціальних мережах.