Когда закончится война в Украине - прогноз Гордона - новости Украины

Дмитрий Гордон. Фото: Скриншот видео

Война в Украине закончится в 2024 году, а у россиян на самом деле очень плохая ситуация на фронте. В России не осталось ничего, чтобы могло запугать Украину. Взамен украинские дроны вскоре будут долетать до Сибири и Дальнего Востока и будут полностью разносить российскую энергетику.

Об этом Новини.LIVE сказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на специальном событии Киевского Форума безопасности.

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"Война в Украине закончится в 2024 году и я в этом убежден. Это мои инсайды, встречи и общение со многими людьми, кое-что в этом мире решающими", — сказал Гордон.

На уточнение журналистки о сложной ситуации на фронте на наступление россиян журналист ответил, что на самом деле для ВСУ хорошая ситуация, потому что они разносят все, что Россия посылает в Украину.

"У них скоро не на чем будет ехать, они будут перемещаться на мопедах и мотоциклах, потому что наши дроны разносят все. В России не осталось ничего, чтобы могло нас как-то запугать и заставить делать что-то не то. Еще немного времени и полетят самолеты F -16, придет еще много оружия в Украину", — отметил Гордон.

В конце концов, по его словам, все решается не пехотными штурмами и не тем, как они будут отбиты. Все решается из воздуха – а это дроны, дроны и еще раз дроны.

"Наши дроны будут долетать до Сибири и Дальнего Востока и будут полностью разносить российскую энергетику, нефтяные мощности. Все решается не пехотными штурмами. Сейчас другая война, совсем другая", — уточнил Гордон.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям окупантов.