Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Гордон ошарашил прогнозом, когда закончится война в Украине arrow

Гордон ошарашил прогнозом, когда закончится война в Украине

21 июня 2024 19:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Когда закончится война в Украине - прогноз Гордона - новости Украины
Дмитрий Гордон. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Война в Украине закончится в 2024 году, а у россиян на самом деле очень плохая ситуация на фронте. В России не осталось ничего, чтобы могло запугать Украину. Взамен украинские дроны вскоре будут долетать до Сибири и Дальнего Востока и будут полностью разносить российскую энергетику.

Об этом Новини.LIVE сказал украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на специальном событии Киевского Форума безопасности.

Читайте также:

"Война в Украине закончится в 2024 году и я в этом убежден. Это мои инсайды, встречи и общение со многими людьми, кое-что в этом мире решающими", — сказал Гордон.

На уточнение журналистки о сложной ситуации на фронте на наступление россиян журналист ответил, что на самом деле для ВСУ хорошая ситуация, потому что они разносят все, что Россия посылает в Украину.

"У них скоро не на чем будет ехать, они будут перемещаться на мопедах и мотоциклах, потому что наши дроны разносят все. В России не осталось ничего, чтобы могло нас как-то запугать и заставить делать что-то не то. Еще немного времени и полетят самолеты F -16, придет еще много оружия в Украину", — отметил Гордон.

В конце концов, по его словам, все решается не пехотными штурмами и не тем, как они будут отбиты. Все решается из воздуха – а это дроны, дроны и еще раз дроны.

"Наши дроны будут долетать до Сибири и Дальнего Востока и будут полностью разносить российскую энергетику, нефтяные мощности. Все решается не пехотными штурмами. Сейчас другая война, совсем другая", — уточнил Гордон.

Напомним, по данным Генштаба, украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям окупантов.

Донбасс
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту