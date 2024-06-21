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Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні

21 червня 2024 19:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Гордона - новини України
Дмитро Гордон. Фото: скриншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Війна в Україні закінчиться у 2024 році, а у росіян насправді дуже погана ситуація на фронті. У Росії не залишилося нічого, що могло б залякати Україну. Натомість українські дрони невдовзі долітатимуть до Сибіру та далекого Сходу і будуть вщент розносити російську енергетику.

Про це Новини.LIVE сказав український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон на спеціальній події Київського Безпекового Форуму.

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"Війна в Україні закінчиться у 2024 році, і я в цьому переконаний. Це мої інсайди, зустрічі та спілкування з багатьма людьми, які дещо у цьому світі вирішують", — сказав Гордон.

На уточнення журналістки про складну ситуацію на фронті та наступ росіян, журналіст відповів, що насправді для ЗСУ хороша ситуація, бо вони розносять все, що Росія засилає до України. 

"У них скоро не буде на чому їхати, вони будуть пересуватися на мопедах та мотоциклах, бо наші дрони розносять геть усе. У Росії не залишилося нічого, що могло б нас якось залякати і змусити робити щось не те. Ще трішки часу, і полетять літаки F-16, надійде ще багато зброї до України", — відзначив Гордон.

Зрештою, за його словами, все вирішується не піхотними штурмами і не тим, як вони будуть відбиті. Все вирішується з повітря — а це дрони, дрони і ще раз дрони.

"Наші дрони будуть долітати до Сибіру та далекого Сходу і будуть вщент розносити російську енергетику, нафтові потужності. Все вирішується не піхотними штурмами. Зараз інша війна, зовсім інша", — уточнив Гордон. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові успішно уразили декілька об'єктів нафтопереробної галузі Росії. До того ж було завдано ударів по інших важливих цілях окупантів.

Донбас
війна в Україні
Росія

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