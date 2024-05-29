Компания Google на время открыла персональную документацию - что стало известно о ее деятельности

Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи. Фото: linkedin.com

Документация Google в период с 27 марта по 7 мая случайно стала общедоступной. Пользователи смогли увидеть документы, а также алгоритмы работы и поиска в системе.

Об этом написало издание "9to5Mac" со ссылкой на аналитиков и экспертов ИТ-систем.

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Рэнд Фишкин из компании SparkToro, занимающейся разработкой инструментов для исследования рынка и анализа аудитории, получил письмо от лица, утверждавшего, что имеет доступ к массовой утечке документации API из отдела поиска Google.

Аналитик утверждает, что эта документация рассказывает, как работают алгоритмы поисковой системы, а также указывает на компоненты, которые влияют на генерацию и еще много информации. В общей сложности документация содержит более 2500 страниц и содержит 14 014 атрибутов (функций API), которые поступают из внутреннего "Хранилища API содержимого" Google.

Несмотря на то, что документация показывает, какие данные и факторы могут быть использованы при генерации результатов, их важность и приоритетность не раскрывается.

Фишкин раскрыл некоторые детали этих документов и сообщил, что компания сама может решать, какие сайты можно отображать сверху поиска для таких тем, как информация о выборах или путешествиях и прочее.

"Документы свидетельствуют о том, что Google вычисляет несколько типов показателей, которые можно вызвать с помощью просмотров в Chrome, связанных как с отдельными страницами, так и с доменами. Это означает, что компания отслеживает, на какие страницы пользователи браузера переходят больше и предлагает их в выдаче в виде самых популярных или важнейших страниц на сайте, хотя раньше утверждалось, что никакие данные из Chrome не используются", — заявил Фишкин.

Напомним, ранее компания Google представила обновленную концепцию своего поискового сервиса. Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.

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