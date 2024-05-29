Компанія Google на деякий час відкрила персональну документацію -- що стало відомо про її діяльність

Головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї. Фото: linkedin.com

Документація компанії Google у період з 27 березня по 7 травня випадково стала загальнодоступною. Користувачі змогли бачити документи, а також алгоритми роботи та пошуку в системі.

Про це написало видання "9to5Mac" з посиланням на аналітиків та експертів ІТ-систем.

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Ренд Фішкін з компанії SparkToro, яка займається розробкою інструментів для дослідження ринку та аналізу аудиторії, отримав лист від особи, яка стверджувала, що має доступ до масового витоку документації API з відділу пошуку Google.

Аналітик стверджує, що ця документація розповідає, як саме працюють алгоритми пошукової системи, а також вказує на компоненти, які вполивають на генерацію і ще багато інформації. Загалом документація має понад 2500 сторінок та містить 14 014 атрибутів (функцій API), які надходять із внутрішнього "Сховища API вмісту" Google.

Не дивлячись на те, що документація показує, які дані та фактори можуть бути використані під час генерації результатів, їх важливість та пріоритетність не розкривається.

Фішкін розкрив деякі деталі цих документів та повідомив, що компанія сама може вирішувати які сайти можна відображати зверху пошуку для таких тем, як інформація про вибори чи подорожі та інше.

"Документи свідчать про те, що Google обчислює кілька типів показників які можна викликати за допомогою переглядів у Chrome, пов’язаних як з окремими сторінками, так і з доменами. Це означає, що компанія відстежує, на які сторінки користувачі браузера переходять найбільше та пропонує їх у видачі у вигляді найпопулярніших чи найважливіших сторінок на сайті, хоч раніше й стверджувалося, що жодні дані з Chrome не використовуються", — заявив Фішкін.

Нагадаємо, раніше компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.

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