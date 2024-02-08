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Глава отдела кибербезопасности СБУ призвал союзников Украины готовиться к кибервойне с РФ

8 февраля 2024 19:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глава отдела кибербезопасности СБУ призвал союзников Украины готовиться к кибервойне с РФ
Глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава отдела кибербезопасности СБУ Илья Витюк призвал спецслужбы союзников Украины готовиться к кибервойне из РФ. Он подчеркнул, что такой подход поможет в проведении уникальных спецопераций, разрабатываемых ведомством.

Об этом он рассказал на Киевском международном форуме по кибербезопасности "Устойчивость во время кибервойны".

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"Мы действуем проактивно: проникаем глубоко в системы врага. Наша основная цель — получить важную разведывательную информацию, которая затем используется в топовых спецоперациях СБУ. Это и ликвидации военных преступников, и поражение военных объектов и инфраструктуры, работающей на российский ВПК, и другие. Во многих спецоперациях СБУ сегодня присутствует киберкомпонент", — объяснил Илья Витюк.

Глава отдела кибербезопасности СБУ призвал союзников Украины готовиться к кибервойне из РФ
Илья Витюк на форуме. Источник: СБУ

Он добавил, что собранная развединформация передается либо ВСУ, либо международным партнерам, если речь идет об обходе Россией санкций. Также он отметил, что ответственность за кибератаки на гражданские объекты критической инфраструктуры также должны расцениваться не иначе как военные преступления, поэтому призвал союзников тоже готовиться к кибервойне с РФ.

Глава отдела кибербезопасности СБУ призвал союзников Украины готовиться к кибервойне из РФ
Киевском международном форуме по кибербезопасности " Устойчивость во время кибервойны "

"Я призываю наших партнеров уделить этому внимание. Нужно найти новые механизмы доказывания именно для таких преступлений. Это позволит на международном уровне привлекать к ответственности российских киберпреступников, прежде всего работающих в спецслужбах. Чтобы каждый государственный хакер там осознавал: рано ли поздно его ждет международная уголовная ответственность", — подчеркнул Илья Витюк.

Напомним, ранее Илья Витюк в интервью Reuters рассказал, как киберэксперты СБУ смогли отбить ряд новых кибератак, нацеленных на "Киевстар".

Добавим, что МИД Украины совместно с коллегами из Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Германии, Польши, США, Франции и Швеции создали Таллинский механизм по кибербезопасности для укрепления кибербезопасности и гражданского киберпотенциала Украины.

СБУ
Киев
Украина
спецоперация
кибербезопасность
Россия

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