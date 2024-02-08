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Голова відділу кібербезпеки СБУ закликав союзників України готуватися до кібервійни з РФ

8 лютого 2024 19:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голова відділу кібербезпеки СБУ закликав союзників України готуватися до кібервійни з РФ
Голова Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова відділу кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк закликав спецслужби союзників України готуватися до кібервійни з РФ. Він наголосив, що такий підхід допоможе у проведенні унікальних спецоперацій, які наразі розробляє відомство.

Про це він розповів на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки "Стійкість під час кібервійни".

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"Ми діємо проактивно: проникаємо глибоко до систем ворога. Наша основна мета — отримати важливу розвідувальну інформацію, яка потім використовується у топових спецопераціях СБУ. Це і ліквідації воєнних злочинців, і ураження військових об’єктів та інфраструктури, що працює на російський ВПК, та інші. У багатьох спецопераціях СБУ сьогодні присутній кіберкомпонент", — пояснив Ілля Вітюк.

Голова відділу кібербезпеки СБУ закликав союзників України готуватися до кібервійни з РФ
Ілля Вітюк на форумі. Джерело: СБУ

Він додав, що зібрана розвідінформація передається або ЗСУ, або  міжнародним партнерам, якщо мова йде про обхід Росією санкцій. Також він зауважив, що відповідальність за кібератаки на цивільні об’єкти критичної інфраструктури також мають розцінюватися не інакше, як воєнні злочини, тому закликав союзників теж готуватись до кібервійни з РФ.

Голова відділу кібербезпеки СБУ закликав союзників України готуватися до кібервійни з РФ
Київському міжнародному форумі з кібербезпеки "Стійкість під час кібервійни" 

"Я закликаю наших партнерів приділити цьому увагу. Потрібно знайти нові механізми доказування саме для таких злочинів. Це дозволить на міжнародному рівні притягувати до відповідальності російських кіберзлочинців, перш за все тих, що працюють у спецслужбах. Щоб кожен державний хакер там усвідомлював: рано чи пізно на нього чекає міжнародна кримінальна відповідальність", — підкреслив Ілля Вітюк.

Нагадаємо, раніше Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters розповів, як кіберексперти СБУ змогли відбити низку нових кібератак, націлених на "Київстар". 

Додамо, що МЗС України спільно з колегами з Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції та Швеції створили Талліннський механізм з кібербезпеки для зміцнення кібербезпеки та цивільного кіберпотенціалу України.

СБУ
Київ
Україна
спецоперація
кібербезпека
Росія

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