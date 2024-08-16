72% пленных возвращаются снова в состав ВСУ и их нужно максимально социализировать

Общий брифинг ГУР, МВД, Минобороны и СБУ. Фото: МВД Украины

В Украине постоянно открываются центры реабилитации пленных и они сейчас очень нужны для возобновления бойцов после плена. Большинство вернувшихся в дом украинских героев затем снова возвращаются в ВСУ.

Об этом во время совместного брифинга силовых структур Украины заявил глава МВД Игорь Клименко, о чем 15 августа в четверг сообщается в Telegram-канале ведомства.

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По словам главы ведомства, 72% защитников Украины снова возвращаются в строй и мы должны все сделать для того, чтобы они социализировались.

Игорь Клименко во время брифинга. Фото: МВД Украины

"Для этого мы открываем центры реабилитации. Военные, которые по состоянию здоровья не могут продолжать службу, тоже получают необходимую помощь - медицинская и психологическая реабилитация должна работать на них", — заявил Игорь Клименко.

По его словам, процесс будет проходить и через ячейки социальных работников, которые будут работать в каждой воинской части Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.