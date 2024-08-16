72% полонених повертаються знову до складу ЗСУ і їх треба максимально соціалізувати

Спільний брифінг ГУР, МВС, Міноборони та СБУ. Фото: МВС України

В Україні постійно відкриваються центри реабілітації полонених і вони зараз дуж потрібні для відновлення бійців після полону. Більшість з українських героїв, що повернулись до дому потім знову прямують до ЗСУ.

Про це під час спільного брифінгу силових структур України заявив очільник МВС Ігор Клименко, про що 15 серпня, у четвер повідомляється в Telegram-каналі відомства.

Читайте також:

Скільки колишніх українських полонених повертається до лав ЗСУ

За словами голови відомства, 72% захисників України знову повертаються у стрій і ми маємо все зробити для того, аби вони соціалізувалися.

Ігор Клименко під час брифінгу. Фото: МВС України

"Для цього ми відкриваємо центри реабілітації. Військові, які за станом здоров’я не можуть продовжувати службу, теж отримують необхідну допомогу — медична та психологічна реабілітація має працювати на них", — заявив Ігор Клименко.

За його словами, процес відбуватиметься й через осередки соціальних працівників, які будуть працювати в кожній військовій частині Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.