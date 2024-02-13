Глава МВФ положительно оценила предоставление Украине 42 млрд долларов помощи

Глава МВФ Кристалина Георгиева. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева положительно оценила предоставление Украине 42 млрд долларов помощи, озвучив экономические достижения нашей страны, отметив необходимость предоставить такой финансовый пакет.

Об этом сообщает CNBC.

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Чиновница отметила, что Украина полностью "заслужила" право на эту помощь, поскольку имеет немало важных экономических достижений.

"Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налоги на 36% ВВП. Я не знаю многие страны, которые это делают даже без войны", — сказала Георгиева.

По ее словам, Украине несмотря на войну, удалось снизить инфляцию с 27% до 5% и восстановить перспективы экономического роста до 4,5%. Георгиева подчеркнула, что с отсутствием международной поддержки, достижения Украины будут утрачены. Она добавила, что в ЕС уже поддержали пакет финпомощи для Украины и выразила надежду на аналогичный шаг со стороны американских конгрессменов.

Напомним, ранее делегация МВФ посещала Киев для переговоров с украинскими властями и партнерами по контексту третьего пересмотра программы расширенного финансирования. Последствия переговоров подвел премьер-министр Украины Денис Шмигаль, заявив, что в этом году Украина может получить от Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов.