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Голова МВФ позитивно оцінила надання Україні 42 млрд доларів допомоги

13 лютого 2024 20:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голова МВФ позитивно оцінила надання Україні 42 млрд доларів допомоги
Голова МВФ Кристаліна Георгієва. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва позитивно оцінила надання Україні 42 млрд доларів допомоги, озвучивши економічні досягнення нашої країни та наголосивши на необхідності  надати такий фінансовий пакет.

Про це повідомляє CNBC.

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Урядовиця зазначила, що Україна повністю "заслужила" право на цю допомогу, бо має чимало важливих економічних досягнень.

"Скажу прямо: Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податки на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни", — сказала Георгієва.

За її словами, Україні, попри війну, вдалося знизити інфляцію з 27% до 5% та відновити перспективи економічного зросту до 4,5%. Георгієва наголосила, що з відсутністю міжнародної підтримки, досягнення України будуть втрачені. Вона додала, що у ЄС вже підтримали пакет фіндопомоги для України та висловила сподівання на аналогічний крок з боку американських конгресменів.

Нагадаємо, раніше делегація МВФ відвідувала Київ для переговорів з українською владою та партнерами стосовно контексту третього перегляду програми розширеного фінансування. Наслідки переговорів підбив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, заявивши, що цього року Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів. 

МВФ
фінансова допомога
гроші
Україна
економіка

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