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Глава МАГАТЭ Гросси побывал на Запорожской АЭС — о каких последствиях пожара он заявил

5 сентября 2024 04:18
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Градирню на ЗАЭС уже невозможно использовать после пожара, доложил глава МАГАТЭ
Рафаэль Мариано Гросси на ЗАЭС. Фото: X/Рафаэль Мариано Гросси
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас оккупирована россиянами, посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Особое внимание он уделил градирне, на которой недавно произошел пожар.

О результатах посещения ЗАЭС Гросси сообщил в соцсети X.

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В его рассказе говорится, что градирню после пожара уже невозможно использовать. Гросси считает, что в будущем ее придется демонтировать.

"Мы проанализируем то, что увидели сегодня. Пока конфликт не закончится или не перейдет в фазу, где не будет больше военной активности, по моему мнению, не стоит исключать вероятность серьезной угрозы", — сказал глава МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси проверил работу помповой станции для охлаждения ЗАЭС и хранилище свежего топлива.

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