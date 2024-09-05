Градирню на ЗАЭС уже невозможно использовать после пожара, доложил глава МАГАТЭ

Рафаэль Мариано Гросси на ЗАЭС. Фото: X/Рафаэль Мариано Гросси

Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас оккупирована россиянами, посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Особое внимание он уделил градирне, на которой недавно произошел пожар.

О результатах посещения ЗАЭС Гросси сообщил в соцсети X.

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Как я заключил мой ежедневный визит в Запорожье Nuclear Power Plant, @IAEAorg останутся стесненным в нашем положении для помощи энергетики безопасности и охраны в Европе большая энергетика возможности на ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024

В его рассказе говорится, что градирню после пожара уже невозможно использовать. Гросси считает, что в будущем ее придется демонтировать.

"Мы проанализируем то, что увидели сегодня. Пока конфликт не закончится или не перейдет в фазу, где не будет больше военной активности, по моему мнению, не стоит исключать вероятность серьезной угрозы", — сказал глава МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси проверил работу помповой станции для охлаждения ЗАЭС и хранилище свежего топлива.