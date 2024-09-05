Градирню на ЗАЕС вже неможливо використовувати після пожежі, доповів голова МАГАТЕ

Рафаель Маріано Гроссі на ЗАЕС. Фото: X/Рафаель Маріано Гроссі

Запорізьку атомну електростанцію, яка зараз окупована росіянами, відвідав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі. Особливу увагу він приділив градирні, на якій нещодавно відбулась пожежа.

Про результати відвідування ЗАЕС Гроссі повідомив у соцмережі X.

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As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 4, 2024

В його розповіді зазначається, що градирню після пожежі вже неможливо використовувати. Гроссі вважає, що в майбутньому її доведеться демонтувати.

"Ми проаналізуємо те, що побачили сьогодні. Допоки конфлікт не закінчиться або не перейде у фазу, де не буде більше військової активності, на мою думку не варто виключати ймовірність серйозної загрози", — сказав голова МАГАТЕ.

Окрім цього Гроссі перевірив роботу помпової станції для охолодження ЗАЕС та сховище свіжого палива.