Выборы в Украине через Дію - какие планы у ЦИК по поводу будущих голосований

Избирательный участок. Фото: УНИАН

В Украине во время действия военного положения запрещено проводить президентские выборы, поэтому на должности остается Зеленский. Однако в Центральной избирательной комиссии рассматривают варианты изменения формата выборов, чтобы можно было проводить их, несмотря на войну.

Об идеях Новини.LIVE рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик.

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Выборы во время войны

"У нас созданы три рабочие группы. И мы постоянно в рамках групп рассматриваем разные варианты, готовим предложения, которые могут лечь в основу законодательства о предстоящих послевоенных выборах", — сказал Дубовик.

Среди обсуждаемых идей — проведение выборов онлайн. Это тот вариант, который обеспечивал бы безопасность. Ведь скопление людей на избирательных участках опасно из-за угрозы с воздуха. Однако это только разговоры, а не точные планы.

"Выборы через "Дію" на данном этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение тайны голосования и отсутствие впечатления информационной системы", — добавил Дубовик.

Новый формат выборов в Украине

Среди изменений, которые можно было бы применить, новым для Украины может быть вариант проведения выборов в несколько дней.

"Этот вопрос новый для нас, изучается. Даже не организационный вопрос, а конституционный. У нас нет в законодательстве вопроса "дни" голосования, есть "день". Надо, чтобы Конституционный суд дал разъяснения по этому поводу", — сказал эксперт.

Он также упомянул, что летом 1994 года допускалось досрочное голосование избирателей на местных выборах. То есть такая практика в Украине существовала. Но существовала и критика общественности по поводу такой практики.

Добавим, что 31 марта 2024 должны были состояться восьмые по счету, после провозглашения независимости, выборы Президента Украины. Однако 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину.

Указом президента было введено в действие военное положение по своей территории страны. Его вводят на несколько месяцев, а затем продлевают. В настоящее время он действует до 13 мая 2024 года. И это делает невозможным провести выборы.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сделал заявление о легитимности Зеленского без переизбрания. В свой ответ он ссылается исключительно на законодательство, которого придерживаются в Украине, несмотря на войну.