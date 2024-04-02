Вибори в Україні через Дію - які плани у ЦВК щодо майбутніх голосувань

Виборча дільниця. Фото: УНІАН

В Україні під час дії воєнного стану заборонено проводити президентські вибори, тому на посаді залишається Зеленський. Однак в Центральній виборчій комісії розглядають варіанти зміни формату виборів, аби можна було проводити їх попри війну.

Про ідеї Новини.LIVE розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

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Вибори під час війни

"У нас утворені три робочі групи. І ми постійно в рамках груп розглядаємо різні варіанти, готуємо пропозиції, які можуть лягти в основу законодавства про майбутні повоєнні вибори", — сказав Дубовик.

Серед обговорюваних ідей — проведення виборів онлайн. Це той варіант, який гарантував би безпеку. Адже скупчення людей на виборчих дільницях небезпечне через загрозу з повітря. Однак це лише розмови, а не точні плани.

"Вибори через "Дію" на цьому етапі неможливі. Не можна гарантувати збереження таємниці голосування і відсутність враження інформаційної системи", — додав Дубовик.

Новий формат виборів в Україні

Серед змін, які б можна було застосувати, новим для України може бути варіант проведення виборів у кілька днів.

"Це питання нове для нас, вивчається. Навіть не організаційне питання, а конституційне. В нас немає в законодавстві питання "дні" голосування, є "день". Треба, щоб Конституційний суд дав роз'яснення щодо цього", — сказав експерт.

Він також згадав, що влітку 1994 року допускалося дострокове голосування виборців на місцевих виборах. Тобто така практика в Україні існувала. Але існувала і критика громадськості щодо такої практики.

Додамо, що 31 березня 2024 року мали відбутися восьмі за рахунком, після проголошення незалежності, вибори Президента України. Однак 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну.

Указом президента був введений в дію воєнний стан по свій територї країни. Його вводять на кілька місяців, а потім продовжують. Наразі він діє до 13 травня 2024 року. І це унеможливлює провести вибори.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський зробив заяву щодо легітимності Зеленського без переобрання. У свой відповіді він посилається виключно на законодавство, яке дотримується в Україні попри війну.