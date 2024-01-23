Часы Судного дня остались на отметке 90 секунд до полуночи — что это значит

Российская межконтинентальная баллистическая ракетная система "Ярс". Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Сегодня, 23 января, ученые-атомщики оставили часы Судного дня на отметке 90 секунд до полуночи. Это в ближайшее время к концу света в истории его существования вследствие широкомасштабного вторжения России в Украину, войны Израиля в секторе Газа и ухудшения климатических изменений.

Об этом сообщает Reuters.

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Часы Судного дня

Bulletin of the Atomic Scientists, как и в прошлом году, перевел стрелки часов на 90 секунд до полуночи — теоретической точки уничтожения.

"Горячие точки конфликтов по всему миру несут угрозу ядерной эскалации, изменение климата уже вызывает смерть и разрушения, а прорывные технологии, такие как искусственный интеллект и биологические исследования, развиваются быстрее, чем их гарантии", — сказала Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists.

По ее словам, сохранение часов без изменений по сравнению с прошлым годом не является показателем того, что мир стабилен.

Бронсон заявила, что долговременный конец войны России в Украине кажется далеким, и использование Москвой ядерного оружия в этом конфликте остается серьезной вероятностью.

Что известно о часах Судного дня

Неприбыльная организация из Чикаго создала эти часы в 1947 году во время холодной войны после Второй мировой войны, чтобы предупредить общественность о том, насколько близко человечество подошло к уничтожению мира.

Сегодня она заявила, что зловещие тенденции продолжают указывать на катастрофу, включая тот факт, что Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят большие суммы денег на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая риск ядерной войны из-за ошибок или просчетов.

Напомним, Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ с помощью своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.