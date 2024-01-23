Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Часы Судного дня остались на отметке 90 секунд до полуночи — что это значит arrow

Часы Судного дня остались на отметке 90 секунд до полуночи — что это значит

23 января 2024 21:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Часы Судного дня остались на отметке 90 секунд до полуночи — что это значит
Российская межконтинентальная баллистическая ракетная система "Ярс". Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 января, ученые-атомщики оставили часы Судного дня на отметке 90 секунд до полуночи. Это в ближайшее время к концу света в истории его существования вследствие широкомасштабного вторжения России в Украину, войны Израиля в секторе Газа и ухудшения климатических изменений.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Часы Судного дня

Bulletin of the Atomic Scientists, как и в прошлом году, перевел стрелки часов на 90 секунд до полуночи — теоретической точки уничтожения.

"Горячие точки конфликтов по всему миру несут угрозу ядерной эскалации, изменение климата уже вызывает смерть и разрушения, а прорывные технологии, такие как искусственный интеллект и биологические исследования, развиваются быстрее, чем их гарантии", — сказала Рэйчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists.

По ее словам, сохранение часов без изменений по сравнению с прошлым годом не является показателем того, что мир стабилен.

Бронсон заявила, что долговременный конец войны России в Украине кажется далеким, и использование Москвой ядерного оружия в этом конфликте остается серьезной вероятностью.

Что известно о часах Судного дня

Неприбыльная организация из Чикаго создала эти часы в 1947 году во время холодной войны после Второй мировой войны, чтобы предупредить общественность о том, насколько близко человечество подошло к уничтожению мира.

Сегодня она заявила, что зловещие тенденции продолжают указывать на катастрофу, включая тот факт, что Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят большие суммы денег на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая риск ядерной войны из-за ошибок или просчетов.

Напомним, Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ с помощью своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие против Польши.

Также мы писали, что в Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

война
ядерное оружие
опасность
ядерная опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме