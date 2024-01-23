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Годинник Судного дня залишився на позначці 90 секунд до опівночі — що це означає

23 січня 2024 21:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Годинник Судного дня залишився на позначці 90 секунд до опівночі — що це означає
Російська міжконтинентальна балістична ракетна система "Ярс". Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 січня, вчені-атомники залишили годинник Судного дня на позначці 90 секунд до опівночі. Це найближчий час до кінця світу в історії його існування внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, війни Ізраїлю в секторі Газа і погіршення кліматичних змін.

Про це повідомляє Reuters.

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Годинник Судного дня

Bulletin of the Atomic Scientists, як і минулого року, перевів стрілки годинника на 90 секунд до півночі — теоретичної точки знищення. 

"Гарячі точки конфліктів по всьому світу несуть загрозу ядерної ескалації, зміна клімату вже спричиняє смерть і руйнування, а проривні технології, такі як штучний інтелект і біологічні дослідження, розвиваються швидше, ніж їхні гарантії", — сказала Рейчел Бронсон, президент і головний виконавчий директор Bulletin of the Atomic Scientists.

За її словами, збереження годинника без змін у порівнянні з минулим роком не є показником того, що світ стабільний.

Бронсон заявила, що довготривалий кінець війни Росії в Україні здається далеким, і використання Москвою ядерної зброї в цьому конфлікті залишається серйозною ймовірністю.

Що відомо про годинник Судного дня

Неприбуткова організація з Чикаго створила цей годинник у 1947 році під час холодної війни, що сталася після Другої світової війни, щоб попередити громадськість про те, наскільки близько людство підійшло до знищення світу.

Сьогодні вона заявила, що зловісні тенденції продовжують вказувати на катастрофу, включаючи той факт, що Китай, Росія і Сполучені Штати витрачають великі суми грошей на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи ризик ядерної війни через помилки або прорахунки.

Нагадаємо, Білорусь безкоштовно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі. 

Також ми писали, що у Північній Кореї заявили, що випробовують підводний дрон, який може нести ядерну зброю. Такі випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, які відбулись на цьому тижні.

війна
ядерна зброя
небезпека
ядерна небезпека

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