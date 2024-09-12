Главу РПЦ патриарха Кирилла забрала "скорая" после публичного выступления
12 сентября 2024 20:20
Глава РПЦ патриарх Кирилл. Фото: Reuters
Главу РПЦ патриарха Кирилла забрала "скорая помощь". Ему стало плохо после завершения крестного шествия по Невскому проспекту Санкт-Петербурга.
Об этом сообщают российские СМИ в четверг, 12 сентября.
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Известно, что карету скорой не пропустил военный оркестр, поэтому автомобилю пришлось уехать.
Во время выступления патриарх Кирилл, которому уже два года запрещен въезд в Европейский Союз, предупреждал российских прихожан об "опасности западных соблазнов и влиянии Запада".
Накануне, на Культурном форуме в Санкт-Петербурге глава русской церкви заявил, что человечество приближается к апокалипсису.
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