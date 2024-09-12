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Главу РПЦ патріарха Кирила забрала "швидка" після публічного виступу

12 вересня 2024 20:20
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Главу РПЦ патріарха Кирила забрала швидка
Глава РПЦ патріарх Кирил. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Главу РПЦ патріарха Кирила забрала "швидка допомога". Йому стало погано після завершення хресної ходи Невським проспектом в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ у четвер, 12 вересня.

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Відомо, що карету "швидкої" не пропустив воєнний оркестр, тому автомобілю довелося від'їхати.

Під час виступу патріарх Кирило, якому вже два роки заборонено в'їзд до Європейського Союзу, попереджав російських парафіян про "небезпеку західних спокус та впливу Заходу". 

Напередодні, на Культурному форумі в Санкт-Петербурзі, глава російської церкви заявив, що людство наближається до апокаліпсиса. 

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