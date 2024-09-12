Глава РПЦ патріарх Кирил. Фото: Reuters

Главу РПЦ патріарха Кирила забрала "швидка допомога". Йому стало погано після завершення хресної ходи Невським проспектом в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ у четвер, 12 вересня.

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Відомо, що карету "швидкої" не пропустив воєнний оркестр, тому автомобілю довелося від'їхати.

Під час виступу патріарх Кирило, якому вже два роки заборонено в'їзд до Європейського Союзу, попереджав російських парафіян про "небезпеку західних спокус та впливу Заходу".