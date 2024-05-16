Экономика Украины: Гетманцев о планах на 2025 год

Даниил Гетманцев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Международная помощь для Украины не завершится в 2024 году, хотя и будет меньшей. Некоторые программы поддержки рассчитаны на четыре года, но в следующем году страна будет больше полагаться уже на собственные силы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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По словам политика, в 2025 году украинской экономике будет помогать евроинтеграция. Это рынок, который позволит украинскому бизнесу зарабатывать больше и возвращать людей.

"Евроинтеграция — это институции, дешевые деньги, быстрые государственные сервисы, антикоррупционная политика, верховенство права, суды, работающие по закону. Все это вместе конвертируется в конкретные деньги и поступления в государственный бюджет", — уточнил Гетманцев.

Важна также макрофинансовая стабильность. Страна должна продолжить тренд стабильности гривны, банковской системы, потому что без этого трудно будет что-то делать с экономикой, создать рабочие места и получить поступления налогов в государственный бюджет.

"Дальше — это развитие отраслей оборонно-промышленного комплекса, логистики, энергетики, сельскохозяйственной переработки. Эти отрасли способны стать локомотивами развития экономики Украины. Потому что в следующем году страна будет больше полагаться уже на собственные силы", — подытожил политик.

Напомним, по данным Министерства экономики Украины, послы входящих в состав ЕС стран выразили поддержку Плана для Ukraine Facility и одобрили документ, предложенный Еврокомиссией. Теперь необходимо принять решение по реализации Плана на заседании Совета ЕС, запланированном на 14 мая.