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Гетманцев розповів як Україна житиме у наступному році

16 травня 2024 05:24
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Економіка України: Гетманцев про плани на 2025 рік
Данило Гетманцев. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Міжнародна допомога для України не завершиться у 2024 році, хоч і буде меншою. Деякі програми підтримки розраховані на 4 роки, у наступному році країна буде більше покладатися вже на власні сили.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За словами політика, у 2025 році українській економіці буде допомагати євроінтеграція. Це ринок, який дозволить українському бізнесу заробляти більше і повертати людей.

"Євроінтеграція — це інституції, дешеві гроші, швидкі державні сервіси, антикорупційна політика, верховенство права, суди, які працюють за законом. Все це разом конвертується в конкретні гроші і надходження до державного бюджету", — уточнив Гетманцев.

Важливою є також макрофінансова стабільність. Країна повинна продовжити тренд стабільності гривні, банківської системи, бо без цього важко буде щось робити з економікою, створити робочі місця і зрештою отримати надходження податків до державного бюджету.

"Далі — це розвиток галузей оборонно-промислового комплексу, логістики, енергетики, сільськогосподарської переробки. Ці галузі здатні стати локомотивами розвитку економіки України. Бо у наступному році країна буде більше покладатися вже на власні сили", — підсумував політик.

Нагадаємо, за даними Міністерства економіки України, посли країн, що входять до складу ЄС, висловили підтримку Плану для Ukraine Facility та схвалили документ, запропонований Єврокомісією. Тепер необхідно ухвалити рішення щодо реалізації Плану на засіданні Ради ЄС, запланованому на 14 травня.

Данило Гетманцев
фінансова допомога
Україна
економіка

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