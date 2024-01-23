Генсекретарь Совета Европы отреагировала на ракетный удар по Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Фото: Sputnik/D. Boutin

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила свое возмущение в связи с последней масштабной атакой России на города Украины. По ее словам дикие действия РФ необходимо остановить.

Об этом Пейчинович-Бурич сообщила в социальной сети X.

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Пейчинович-Бурич указала, что она решительно осуждает очередную беспорядочную атаку России на Киев и Харьков.

"Решительно осуждаю еще одну неизбирательную российскую атаку по Киеву и Харькову. Такие варварские действия должны прекратиться", — говорит генсек.

Сообщение Марии Пейчинович-Бурич. Фото: скриншот

Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до 4 человек: 2 мужчин и 2 женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них 3 несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.