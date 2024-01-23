Генсекретар Ради Європи відреагувала на ракетний удар по Україні
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила своє обурення у зв'язку з останньою масштабною атакою Росії на міста України. За її словами, дикі дії РФ необхідно зупинити.
Про це Пейчинович-Бурич повідомила у соціальній мережі X.
Реакція Ради Європи на обстріл України
Пейчинович-Бурич вказала, що вона рішуче засуджує чергову безладну атаку Росії на Київ та Харків.
"Рішуче засуджую ще одну невиборчу російську атаку по Києву та Харкову. Такі варварські дії мають припинитися", — говорить генсек.
Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків та 2 жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них 3 неповнолітні дівчата 11, 14, 17 років та поліцейський.
Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.
Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання до житлової інфраструктури міста, а також є пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.
У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.
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