Генсекретар Ради Європи відреагувала на ракетний удар по Україні

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Фото: Sputnik/D. Boutin

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила своє обурення у зв'язку з останньою масштабною атакою Росії на міста України. За її словами, дикі дії РФ необхідно зупинити.

Про це Пейчинович-Бурич повідомила у соціальній мережі X.

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Пейчинович-Бурич вказала, що вона рішуче засуджує чергову безладну атаку Росії на Київ та Харків.

"Рішуче засуджую ще одну невиборчу російську атаку по Києву та Харкову. Такі варварські дії мають припинитися", — говорить генсек.

Повідомлення Марії Пейчинович-Буріч. Фото: скриншот

Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до 4 осіб: 2 чоловіків та 2 жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них 3 неповнолітні дівчата 11, 14, 17 років та поліцейський.

Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання до житлової інфраструктури міста, а також є пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.